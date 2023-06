Las intensas lluvias caídas sobre Asturias a primera hora de la tarde ocasionaron numerosos problemas en Langreo, especialmente en Sama y La Felguera.

A las 16.25 horas, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informaba de que se había interrumpido la circulación de trenes entre Tuilla y El Entrego, de la línea de ancho métrico Gijón-Laviana, por acumulación de agua en la infraestructura. La compañía estableció un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros, que hicieron el trayecto en taxi. A las 17.11 horas ya se había restablecido el servicio.

Fue una tarde complicada. La tormenta no duró mucho pero sí sus consecuencias. En Sama la Policía Local tuvo que cortar al tráfico la calle Constitución, la principal de este distrito Langreano. Esa zona, junto a La Nalona y la Plaza Aguado fueron las que más sufrieron las consecuencias de la lluvia. Los bomberos también tuvieron que intervenir no solo por la acumulación de agua sino también por la caída de cables y de cascotes, aunque esto último podría no estar relacionado con la tormenta, pese a que coincidió en el momento de más lluvia.

En La Felguera se registraron inundaciones en el barrio de La Pomar, que remitieron cuando los trabajadores de los servicios operativos municipales abrieron las arquetas de desagüe de las calles y bajó el nivel del agua.

A lo largo de las tarde se registraron inundaciones en bajos, garajes, y algunas viviendas.