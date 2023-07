Los empresarios de la comarca buscan relevo generacional: «La riqueza llama a riqueza»

Los empresarios del Nalón buscan relevo generacional y nuevos proyectos para el desarrollo económico de la comarca. «La riqueza llama a riqueza, la miseria llama a miseria. Hay que atraer empresas e inversión para el valle», señaló la presidenta de Empresarios Nalón (ENA), Catarina Valdés. Es un objetivo firme de todos los asociados, pero necesitan ayuda: «Es imprescindible la colaboración con las administraciones».

Por ese motivo, en la tarde de ayer, la entidad Empresarios del Nalón organizó un encuentro en Canzana (Laviana) con representantes políticos y agentes sociales. Fue un acto informal al que acudió la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo. También concejales de los ayuntamientos de Langreo y Laviana, además de los alcaldes de San Martín y Caso, José Ramón Martín Ardines y Miguel Fernández, respectivamente, y representantes sindicales.

Para ellos, para políticos y sindicalistas, la asociación de empresarios tenía una propuesta. «Llamamos a la constitución de una mesa de trabajo para buscar conjuntamente fórmulas para el desarrollo económico y empresarial del valle», señaló Valdés. «No es la primera vez que se intenta –añadió la presidenta de ENA–, pero no podemos rendirnos».

No corren buenos tiempos para el sector empresarial, reconoció Valdés. A la pérdida poblacional, destacó, se suma la falta de «mentalidad emprendedora» entre los jóvenes. Es por eso que una de las medidas que plantearán en esa mesa es reforzar los programas para el desarrollo y la búsqueda de talentos en colegios e institutos. «Ya hay planes en marcha que funcionan, pero hace falta más impulso». También facilidades para que las nuevas generaciones quieran quedarse en el valle y emprender.

Un buen primer paso, apuntó Catarina Valdés, sería la puesta en marcha de iniciativas que faciliten los trámites para el inicio de la actividad empresarial, como la ventanilla única. «Hay proyectos que no están saliendo adelante por las dificultades», señaló la presidenta de ENA. Ayudas sí, pero no todo vale. Según Catarina Valdés, hay modelos que «ya está claro que no funcionan». Es el caso de las subvenciones: «Hemos visto lo que ha pasado y no queremos que se repita». Algunas de las iniciativas que pondrán sobre la mesa son bonificaciones y exenciones que, aunque no supongan una inversión tan rotunda como los fondos que han llegado a las Cuencas, sí podrían asentar y comprometer con el territorio las iniciativas.