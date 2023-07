¿Por qué mueren los urogallos?: Asturias y León presentan un estudio con el que se intenta ayudar a salvar la especie

Las enfermedades infecciosas y el estrés son las principales causas de muerte de los urogallos criados en cautividad. Es la conclusión que se desprende de un reciente estudio publicado por expertos de Asturias y León, tras analizar las autopsias de 29 ejemplares realizadas en el Centro de Cría en Cautividad del Urogallo Cantábrico de Sobrescobio. Lleva por título "Mortality Causes in Captive Cantabrian capercaillie (Tetrao urogallus cantabricus) in Spain" (Causas de mortalidad en el urogallo cantábrico en cautividad en España) y se ha difundido a través de la entrevista científica "Animals". Supone un importante paso al frente para la recuperación de la especie, considerada "en peligro crítico".

En el estudio, pionero en el análisis de la mortalidad de ejemplares en cautividad, han participado once expertos. Está firmado por: Ana Balseiro, Alberto Rodríguez, María José García Iglesias, Gloria Herrero, María García de Garnica y Álvaro García, departamento de Salud Animal de la Facultad Veterinaria de la Universidad de León; Ramón Balsera, Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias; Álvaro Oleaga y Daniel Fernández, Sociedad de Servicios del Principado de Asturias SA (SERPA); Javier Amado, Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, y Luis José Royo, departamento de Biología Funcional y Genética de la Universidad de Oviedo. Las necropsias analizadas en el estudio fueron realizadas durante una década, de 2012 a 2022, en el centro de cría de Sobrescobio. Cabe recordar que, a finales del año pasado, se inauguró un nuevo centro de referencia en León, que complementa al asturiano, en el parque natural de Redes. Los datos no son alentadores para la especie. Según recoge el estudio, en el centro de Sobrescobio, las hembras de urogallo pusieron un total de 204 huevos desde 2009. De este total, solo 56 eclosionaron (un 27%) y sobrevivieron 23 polluelos (11%). De las 29 necropsias analizadas por los expertos, 16 animales eran pollitos (5 machos, 6 hembras y 5 indeterminados); mientras que los otros trece (5 machos y 8 hembras) eran adultos mayores de siete meses. También analizaron dos machos adultos en libertad, encontrados muertos en 2004 y 2008. "Se encontró que estos animales estaban visitando áreas periurbanas. Fueron atrapados y reintroducidos en el campo, pero murieron poco después", apunta el informe. Uno de ellos era "Mansín", bautizado así por los vecinos de Caso por su "habituación" a los humanos. Perdió la vida tras sufrir el ataque de un perro, cuyos mordiscos fueron mortales. Los expertos obtuvieron muestras de tejido tras las necropsias. En concreto, recogieron tejidos del encéfalo, médula espinal, corazón, músculo esquelético, pulmones, hígado, riñones, bazo, páncreas, tracto gastrointestinal; entre otros. También recolectaron muestras frescas para los estudios bacteriológicos y moleculares. Una de las conclusiones más rotundas del estudio es que se ha establecido una relación entre la edad de los animales y las causas de la muerte. Los animales jóvenes murieron, principalmente, por enfermedades bacterianas (87,5 %). En los animales adultos, en cambio, las causas principales estuvieron relacionadas con el estrés (53,8%), seguidas por las enfermedades infecciosas (23,08%). Las principales infecciones bacterianas halladas en las necropsias fueron colibacilosis y clostridiosis. En cuanto a las muertes relacionadas con estrés severo, apunta el estudio, encontraron "miocardiopatías (con la subsiguiente ruptura del vértice del corazón), shock neurogénico o miopatía por esfuerzo". En concreto, cuatro animales adultos fallecieron por choques neurogénicos "posiblemente desencadenados por situaciones estresantes". En tres casos se produjo una ruptura del vértice del corazón y miocardiopatía, mientras que dos ejemplares adultos sufrieron obstrucción duodenal y perforación de proventrículo. Causas y sexos El informe también recoge un caso de "deformidad de la pierna en valgo". "La deformidad provocó que la pierna izquierda se doblara hacia afuera en la articulación del corvejón, así como la inclinación de los cóndilos tibiotarsianos distales. El animal mostró signos clínicos de rigidez", apunta el estudio. Esta deformidad, añaden los expertos, "suele observarse en pollos de engorde a partir de las dos semanas de edad, con una pata o ambas afectadas, y con mayor frecuencia en machos que en hembras". En líneas generales, apunta el informe que ha publicado la revista "Animals", no se han detectado diferencias en las causas de mortalidad atendiendo al sexo de los animales. Este es un estudio pionero porque conocer las causas de la muerte de los urogallos es un paso imprescindible para mantenerlos con vida. Es necesario y con urgencia. Según los últimos estudios, a los que hace referencia el informe sobre la mortalidad de animales en cautividad, solo quedan 200 ejemplares de urogallo en toda la Cordillera Cantábrica.