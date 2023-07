Sama dio ayer el pistoletazo de salida a sus fiestas, que llenarán la localidad langreana del mejor ambiente hasta este martes.

La jornada estuvo marcada por el pregón que pronunció Alfonso Ramos en el Cine Felgueroso. Lo hizo en presencia de numeroso público y representantes de entidades locales, así como de miembros de la Corporación municipal. Natural de Sama, Ramos es conocido por su desempeño como jugador profesional del videojuego "FIFA". Además de haber cosechado diferentes títulos, ha sido, durante gran parte de su trayectoria, una persona muy vinculada al Alcázar C. F.

En un acto presentado por Erika Ferraro, quien remarcó la necesidad que tiene Sama de una Sociedad de Festejos potente que dé descanso a los hosteleros como organizadores de las fiestas, Ramos comenzó su pregón indicando que tenía un protagonismo ciertamente complicada: y es que jugaba "en casa" y, "a veces, la afición local es la que más presiona". Ramos evocó algunos momentos de su niñez y tuvo palabras para sus "dos pilares": su familia, por la educación que le ha proporcionado, y también "la pelota". Repasó algunos éxitos siendo parte del Alcázar C. F. de Sama, como el Torneo de Barrios que se llevó su club en el Carlos Tartiere. "Me he formado allí como persona y conocí a quienes conforman hoy en día mi grupo de amigos. No hay mejor regalo", señaló.

Ramos, después de contar algunas anécdotas relacionadas con su experiencia como jugador profesional de "eSports", continuó su pregón de forma emotiva. Describió el significado verdadero que tiene Sama para él: "Es ‘casa’, adonde vuelves después de un largo viaje, donde te sientes cómodo, a gusto, donde descasas y donde estás seguro", mencionó sobre su localidad natal.

Por último, Ramos puso en valor el "potencial" de Sama a la vez que invitaba al nuevo alcalde de Langreo, Roberto García, a trabajar duro para "crear una comunidad saludable en la que la gente preparada no se tenga que ir fuera a labrarse un futuro".

El programa de actos de ayer lo completaron distintas actuaciones en las terrazas de los locales hosteleros de Sama. Antes del pregón, los más pequeños pudieron disfrutar de una actividad de pintacaras y tatuajes infantiles. También se celebró una exhibición del alumnado de la escuela "Bailamos". Por último, el día bajó el telón con la orquesta "Costa Dorada" y "Diazzz DJ", que actuaron por la noche en la carpa del Parque Dorado.