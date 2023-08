Tanes, con licencia para navegar: los turistas y los aficionados sin federar no podrán surcar el pantano

El día en el que se podrá navegar en Tanes "está muy cerca", pero solo podrán hacerlo aquellos que sean piragüistas federados. Las embarcaciones estarán vedadas a los turistas y a los vecinos que no estén adscritos a un club y no tengan la preceptiva licencia federativa. Así lo explicaron los responsables de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, que también anunciaron la creación de un nuevo club en Tanes orientado precisamente a dar cobertura a las personas que quieran iniciarse en este deporte y que deberán pasar un cursillo previo antes de obtener la licencia, para acreditar que saben manejar la embarcación.

Lo detalló Miguel Gallo, presidente de la federación asturiana. "Para hacer piragüismo tienes que tener licencia, tienes que tener un seguro y tienes que pasar por un cursillo. No es que sea excepcional lo que se haga en Caso. Es lo que se hace en Gijón, en Avilés o en cualquier sitio. La gente se suele apuntar al club de su localidad, hace los cursillos pertinentes, como pasa en natación por ejemplo, y, a partir de ahí, cada uno elige si quiere dedicarse a la competición o hacerlo más relajado, buscando un componente de salud". E insistió: "Tú decides cómo vas a utilizar la piragua, pero previamente necesitas pasar por un cursillo y los que suelen hacerlos son los clubes".

En los últimos años, en la tramitación realizada por parte del Principado se había realizado una diferenciación entre los dos embarcaderos ejecutados, reservando uno para la Federación y otro para uso lúdico. Incluso el Ayuntamiento llegó a plantearse si alguna empresa podría hacerse cargo de la gestión y de un hipotético alquiler de las embarcaciones. Finalmente, será la Federación la que se encargue, respaldada por el nuevo club, de la supervisión de la iniciativa.

"Quizá el vocabulario utilizado no era el adecuado porque todavía había un desconocimiento y, evidentemente, el concepto lúdico-turístico hizo que no se comprendiera lo que se quería hacer en Tanes. A la gente, en el momento en el que oye esas palabras, lo primero que se le viene a la cabeza es el Retiro o ese tipo de sitios", argumentó Gallo, que añadió: "Esto ha sido un proceso en el que todas las partes fuimos aprendiendo en el camino llegando a puntos de encuentro, hasta que hemos llegado a un punto en el que todos estamos de acuerdo. Que esto solo puede hacerse así y no se puede hacer de otra manera. No es que la Federación se invente unas normas. Se ha buscado la gestión idónea para poder encajar en la normativa de un entorno como es el parque natural de Redes".

El responsable federativo remarcó que la entidad no podría explotar el pantano comercialmente. "Nosotros no podemos usurpar la labor que hace una empresa como pueden ser las que están en el Sella. Sería intrusismo. Cobran por una actividad, pero aseguran a la gente que baja en unas condiciones determinadas". Gallo detalló que "en nuestro caso no podemos hacer ese tipo de actividad porque no somos una empresa. La actividad que realizamos es a través de los clubes, como los cursillos de iniciación para después seguir practicando este deporte".

"Cada uno debemos saber cuál es nuestro lugar" –prosiguió el máximo responsable de la entidad deportiva– "y nuestro cometido como federación lo tenemos muy claro y es la promoción y apoyo del deporte". El proceso para los que no estén federados y quieran navegar en Tanes es hacer el cursillo, por lo general a través de un club. "Cuando sales de ese cursillo, si quieres seguir en el mundo del piragüismo, al igual que en otros deportes, te sacas la licencia federativa con ese club o con otro. Los clubes que quieran ir a Tanes tendrán que gestionarlo a través de la federación, pero será el club, no la persona individualmente".

En Tanes se impulsará uno de nueva creación, el Club Deportivo Caso, que aspira a "dar servicio a toda la cuenca del Nalón para que todas las personas que quieran iniciarse en el mundo del piragüismo tengan ese servicio, para poder iniciar los cursillos y utilizar el material que aquí hay".

Material

Ese material incluye la propias piraguas, que serán "cautivas" (solo podrán utilizarse en el embalse de Tanes). "Estarán disponibles para el club de Caso y después habrá un determinado número de ellas para los clubes, selecciones o gente que concierten algún entrenamiento o alguna concentración a través de nuestra federación. Tendrán esas piraguas disponibles dentro del acuerdo a que se llegue y de las normas que se establezcan, que también son especiales al tratarse de un parque natural como Redes".

Sobre los plazos para empezar a navegar, al haber sido entregada ya la obra en los embarcaderos, Gallo manifestó que "yo creo que será pronto". Aunque apeló a la cautela y no quiso concretar una fecha, aseguró que "soy optimista y creo que estamos muy, muy cerca".