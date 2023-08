Sorpresa entre los empresarios del sector turístico al vetarse la navegación en Tanes a los no federados

Con "sorpresa" y cautela. Así ha recibido Redes Natural, el colectivo de empresarios del espacio protegido, el anuncio de que solo estará permitido navegar en Tanes a los aficionados que estén federados. La Federación de Piragüismo del Principado de Asturias será la encargada de gestionar la actividad y está prevista la creación de un nuevo club deportivo para dar cobertura a las personas que quieran iniciarse en este deporte, federarse y utilizar el pantano, siempre tras pasar un cursillo. Las embarcaciones, por tanto, estarán vedadas a los turistas y a los vecinos que no estén adscritos a un club y no tengan la preceptiva licencia federativa.

Fito González, presidente de Redes Natural, se mostró ayer prudente y aseguró que "hasta que tenga más información no puedo comentar mucho porque me ha descolocado por completo; no entendemos que eso sea el uso lúdico de un pantano. Sabía que la gestión la iba a llevar la Federación de Piragüismo, pero de ahí a que no se iba a permitir alquilar canoas en el pantano... ¿Entonces qué sentido tiene comprar canoas para que no vuelquen, si los que van a montar son profesionales? Hay muchas incógnitas que necesito aclarar antes de pronunciarme con más detalle. Vamos a pedir aclaraciones y más información" a las entidades involucradas en el proyecto.

La tramitación realizada por parte del Principado se había llevado a cabo estableciendo una diferenciación entre los dos embarcaderos ejecutados, reservando uno para la Federación y otro para uso lúdico. También se planteó la navegación con piraguas, kayaks y canoas, dejando claro que las embarcaciones serían "cautivas" (solo podrán utilizarse en el embalse de Tanes). El Ayuntamiento llegó a plantearse si alguna empresa podría hacerse cargo de la gestión y de un hipotético alquiler de las embarcaciones. Finalmente, será la Federación la que se ocupe, apoyada por el nuevo club, de la supervisión de la iniciativa.

Miguel Gallo, presidente federativo, ya remarcó el pasado miércoles que para hacer piragüismo "tienes que tener licencia, tienes que tener un seguro y tienes que pasar por un cursillo. No es que sea excepcional lo que se haga en Caso. Es lo que se hace en Gijón, en Avilés o en cualquier sitio. La gente se suele apuntar al club de su localidad, hace los cursillos pertinentes, como pasa en natación por ejemplo, y, a partir de ahí, cada uno elige si quiere dedicarse a la competición o hacerlo más relajado, buscando un componente de salud".

El camino de la navegabilidad en Tanes se inició hace seis años cuando en febrero de 2017 cuando –tras años de peticiones y luchas por parte de los ayuntamientos de Redes y de los vecinos y empresarios– la Junta General del Principado activó los trámites para cambiar la ley de declaración del parque natural y permitir el uso lúdico del pantano de Tanes. Ahora, la apertura del embalse a la navegación está en su recta final.