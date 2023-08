Un "circuito de motocross" en un parque natural: vecinos de las Ubiñas denuncian rutas de moto ilegales por el espacio protegido

"Atentado" contra el espacio natural del parque de las Ubiñas-La Mesa. Los vecinos denuncian que los montes protegidos se han convertido en un "circuito de motocross", ante la falta de legislación en el espacio –llevan más de un lustro esperando por el Instrumento de Gestión Integral (IGI)–. Las rutas se publican en redes sociales y llegan pilotos de toda España y del extranjero. "Invaden" zonas catalogadas como hábitats de oso, urogallo y lobo de las Ubiñas. O los "Alpes Tuizos", como han nombrado a la zona en foros de internet.

Más culpables que los que van sobre dos ruedas, apuntan los vecinos, son los responsables del Gobierno del Principado de Asturias. Acusan a la Administración regional de haberse "desentendido" del parque y de "desarmar" a los agentes del medio natural en pos de "externalizar" servicios.

La publicación de rutas moteras en foros de internet, que LA NUEVA ESPAÑA denunció hace ya unos meses, es la gota que colma ya la hastiada paciencia de los vecinos. "Por los más escondidos y recónditos hayedos, se ven grupos que vienen de todos los lugares de España e inclusos algunos extranjeros. Entran en moto por Monte Grande, por Güeria, por Valgrande –todas zonas protegidas por su riqueza natural y la presencia de fauna salvaje– y circulan por las más escondidas brañas de los concejos de Teverga, Quirós y Lena", claman representantes vecinales de la zona.

Lo dicen ellos y lo confirma internet, sin necesidad de investigar mucho. Habrá quien se pregunte si estas carreras por los "Alpes Tuizos" son legales. La respuesta corta es un rotundo no. Pero hay algunas grietas por las que pasan los que no respetan la conservación del espacio. La más grande es que la Administración regional lleva ya seis años sin aprobar el Instrumento de Gestión Integral (IGI) de las Ubiñas. Sin este documento, que fue tumbado en los tribunales tras una denuncia, las sanciones son más difíciles de tramitar. Aún así, fuentes consultadas por este diario apuntaron que sí se persiguen los "atentados" contra los espacios naturales de la región.

En gran parte, gracias a los agentes de la guardería del medio natural del Principado. Los vecinos aplauden su labor en la vigilancia y el control en el espacio protegido, pero no la de sus superiores (la de los responsables del Gobierno). Les acusan de haber "desarmado" a los trabajadores, con coches escasos y –en ocasiones– en mal estado, con condiciones laborales que, a su juicio, "no les permiten llegar a todo". Si bien esta situación no está única y estrictamente ligada a la guardería en las Ubiñas, los agentes del espacio protegido en Lena, Quirós y Teverga son los más desfavorecidos por el apretado ratio entre agentes y territorio a controlar.

Externalización

En pleno "caos", denuncian los vecinos, el Principado ha "externalizado" labores que corresponden a la guardería del medio natural. Hacen referencia a contratos, que rondan el millón de euros, a la empresa Tragsa. En concreto: " Evaluación y Seguimiento de Daños de Fauna Silvestre" (años 2021 y 2022, por 320.000 euros) y "Evaluación y Seguimiento de Especies silvestres" (200.000 euros). Citan otro servicio para el seguimiento y gestión de daños por casi medio millón.

Si hacen esta denuncia pública, matizan, es porque la comunicación oficial entre los vecinos y la Administración –articulada en la Junta Rectora del parque natural de las Ubiñas-La Mesa– está "rota" desde hace años. "La última vez que se reunió el órgano de gestión fue en febrero de 2019. En esa última reunión se presentó la memoria de gestión del año 2017; son seis años ya sin presentar datos", claman.

La paciencia está al límite, anuncian los vecinos. Esperan que, ya con el nuevo Gobierno regional conformado, las reuniones se retomen en el plazo de unas semanas. De no ser así, avisan ya, tomarán medidas más rotundas. "Este espacio, actualmente, está vacío de contenido y de presupuesto. Lucharemos porque nuestro parque sea más que un anuncio en la autopista".