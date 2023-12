San Martín solo tiene disponible una vivienda pública, denuncia el PP

La valoración del presupuesto de la consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos sirvió este lunes al PP para denunciar la ausencia de vivienda pública disponible en San Martín del Rey Aurelio y prácticamente en todo el valle del Nalón. La diputada regional del Partido Popular y portavoz de Igualdad, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Susana Fernández, eligió El Entrego para denunciar la "nefasta gestión" del Principado en materia de vivienda.

Fernández cree que el presupuesto de la Consejería que dirige Ovidio Zapico (IU) "no es muy alto" para todas las competencias que tiene. Aunque reconoce un incremento del 23,98 por ciento en materia de vivienda, la diputada popular entiende que ese incremento "sería una magnífica noticia si se nos garantizase que ese presupuesto va a ser ejecutado., puesto que en 2023 quedaron muchos programas pendientes de ejecutar".

Ante un edificio de viviendas públicas en Langreo, la diputada del PP aseguró que "en Asturias existen 240 viviendas no disponibles por falta de reparación, edificios abandonados con obras y urbanizaciones olvidadas en municipios que necesitan inversión". A su espalda, aseguró, "hay siete viviendas que no se pueden utilizar porque presentan un estado deplorable". Su compañero de formación en San Martín, José Manuel Pimento, añadió que en Santa Ana, también en El Entrego, hay otras dos viviendas en la misma situación y que en todo el concejo "solo hay una vivienda pública disponible, con lo que si existe alguna emergencia no hay dónde llevar a la gente".

Susana Fernández concluyó afirmando que "el hecho de pagar una renta menor, por falta de medios, no puede justificar que estas familias tengan que vivir en tales condiciones".