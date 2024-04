El ganado de Mieres subirá al puerto Pinos el 1 de junio salvo que lo prohíba la Justicia

"No hay cambio de planes, los ganaderos de Mieres van a poder subir sus reses al puerto Pinos el 1 de junio, salvo que un juez dicte una orden de medidas cautelares". Así de tajante se mostraba el concejal mierense de Ganadería, Luis Ángel Vázquez Maseda, al ser cuestionado durante la feria ganadera que se celebró en el recinto de Nuevo Santullano y que reunió a casi un centenar de animales de una treintena de ganaderías de la Montaña Central. Aprovecharon los ganaderos para lamentar la situación "crítica" del sector, con el incremento de costes, la lengua azul o la falta de apoyos.

Vista del ferial de Santullano, con ganaderos y reses. | A. Velasco / Andrés Velasco

Maseda entró de lleno en el asunto de Pinos y la decisión judicial que da la razón a las parroquias leonesas, apuntando que Mieres no tiene derecho sobre los pastos leoneses a pesar de tener la propiedad del puerto. "Nosotros no estamos de acuerdo con la resolución y la hemos recurrido, así que en tanto no haya una sentencia firme, o una orden judicial con medidas cautelares, los ganaderos del concejo podrán subir sus reses". El edil fue todavía más allá, y aseguró que "nunca hemos puesto en duda los derechos de los ganaderos de León, siempre que lleven las reses que tengan registradas", dijo.

Respecto a la feria, el edil mostró su satisfacción por el crecimiento del evento, que este año reunió a una treintena más de ejemplares que en la última feria. "Estamos satisfechos y esperamos que siga creciendo", apuntó.

Sin embargo, los ganaderos siguen lamentando la fuerte crisis del sector primario. "Los costes de producción suben, no hay empatía por parte de los ecologistas y la clase política, más los inconvenientes de las enfermedades como la lengua azul, es una situación complicada", aseguraba Carlos García, un ganadero de Urbiés.

Lo que se vio en Mieres es que hay relevo generacional. Héctor Morán es un joven profesional mierense que acudía por primera vez a la feria. "Es una buena experiencia", decía. A su lado, Benjamín Carreño, un veterano participante que hacía un balance muy crítico del sector: "Está muy mal, tenemos muchos problemas que vienen derivados de los animales, pero otros muchos, políticos, que no tenemos por que pagar por ellos".

Por último, al certamen ganadero también acudió el portavoz de Foro Asturias en la Junta, Adrián Pumares, que exigió "la necesidad de fijar un calendario completo de vacunación de la lengua azul y que se cumpla sin retrasos".

