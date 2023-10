Tres imprentas de Sama en el siglo XX (I)

Una conversación sobre lo que han sido dos de las tres imprentas más importantes de la villa samense, podría concluir en pocos minutos, no por falta de interés sino por las escasas noticias que hemos podido encontrar. De la tercera sí las hay, porque fue la que se mantuvo más tiempo atendiendo al público, ya que cuando cesó por cierre de negocio fue a comienzo de la década de los ochenta del pasado siglo.

Nos hemos afanado en buscar datos de las tres en la prensa de la época, en los porfolios de Santiago y en diferentes libros publicados sobre el tema entre 1976 y 2018. Sobre La Moderna, sí estamos en condiciones de aportar bastantes más, hasta documentos desconocidos y alguno hasta insospechado. De este importante y variado material he de decir que no es fruto de mis trabajos de búsqueda. Fueron mi abuela y mi madre, hace más de cincuenta años, quienes dado mi interés por estas cuestiones optaron por dármelos. El legado recibido lo conservé en su integridad hasta que el 2 de febrero de 2007, y tras comentarlo con mi madre, doné una pequeña parte a la Fundación José Barreiro.

Para Sama tuvo que haber sido un acontecimiento poder contar con una buena y moderna imprenta, como La Diamante casi recién estrenado el siglo XX.

En el libro "Líneas al vuelo. Ilustración y diseño gráfico en Asturias, 1879-1937" se escribe que en 1904 no existía ninguna imprenta en Langreo, por lo que un programa de la Sociedad de Santiago tuvo que imprimirse en Mieres. A continuación, puede leerse: "A fines de la década siguiente, Sama ya cuenta con la Imprenta y Librería El (sic) Diamante".

Lo cierto, sin embargo, es que en 1904 La Diamante ya había abierto sus puertas al público bajo la razón social de José García Prieto y Cía. Sus oficinas y talleres se encontraban en el número 5 de la calle Camposagrado, hoy avenida de la Constitución.

Podemos afirmar de manera evidente que, el 1 de julio de 1904 salió de sus talleres el primer número del semanario "El Porvenir de Langreo", cuya aparición fue saludada por la prensa regional. Valentín Ochoa fue su fundador y director, la dirección y administración que aparecen en su cabecera, son las mismas que las de La Diamante.

El semanario "El Porvenir de Langreo" se puso a la venta a primeros de julio de 1904, y no en 1906 como sin duda, por un lapsus, se publicó en una excelente antología de la cuantiosa producción poética de Valentín Ochoa, "Antón el Chiova".

"El Noroeste", en su número del martes día 5 de dicho mes, da la noticia de la aparición de un periódico en Sama llamado "El Porvenir de Langreo", al que deseaba "larga y próspera vida". Dos días después, en la primera página de "El Noroeste", aparece un artículo titulado "El Porvenir de Langreo". El autor comenzaba señalando un lapsus "… cuyo primer número ha visto la luz en el 3 del corriente, me parece. Y digo me parece, aunque tengo un ejemplar al alcance de la vista, porque sin duda, está equivocada la fecha que lleva".

Luego sigue con este significativo párrafo: "Por lo demás, cuidadosamente editado, en satinado papel, elegantes tipos (de letra), y con un fotograbado que para sí quisieran "El Gráfico" o el "ABC", el semanario de mi tierra me ha causado una sorpresa agradabilísima". Y desgrana alguna de las razones que le han llevado a elogiarlo: "Basta echar una ojeada por el bien escrito saludo a la prensa y al valle, por la amena crónica o por los proverbios sembrados en las dos primeras planas para apreciar la pureza de miras, la lozanía de ideas y, sobre todo, la riqueza de sentimientos de articulistas y editores". Continúa, "yo que tengo por preocupación constante el nihil admirari, me asombro fácilmente de las cosas ocurridas en las orillas del Nalón, y puede que haya de poner la impresión que me produce el contemplar el nombre de Sama en la cabeza (sic) de un periódico". Este comentario lo firma J. González.

Con todos los datos en la mano deducir quien era J. González, el autor del escrito en cuestión, resulta evidente que no puede ser otro que un samense llamado a ser máxima autoridad mundial en Derecho Hipotecario, Jerónimo González. Por si se necesitase alguna confirmación, los datos consultados le situaban en aquel tiempo en Gijón, ejerciendo como secretario de la Cámara de Comercio.

Jerónimo González, haciendo profesión de langreanismo, se enroló muy pronto como uno más en la nómina de colaboradores del nuevo semanario, junto a Rafael Altamira, Pachín de Melás o Aurelio Delbrouck, entre otros.

Imprenta y semanario fueron protagonistas pasivos de una de esas curiosas anécdotas que, una vez conocida, pueden servir de compañía durante toda una vida.

Las primeras referencias que conocimos del semanario "El Porvenir de Langreo" en los años setenta, fue leyendo el tomo mecanografiado que Cándido F. Riesgo escribió sobre la historia de Langreo, y que me dejó para leer Ceferino G. Sanfrechoso, su sobrino.

En Gijón, en la hemeroteca del diario "El Comercio", fue donde tuve ocasión de tener en mis manos varios de sus números. De repente… no me creí lo que mis ojos veían ¡una partitura a toda página, impresa en uno de los números del semanario! Era una polka compuesta por Cipriano Pedrosa, director de la Banda Municipal.

La partitura en cuestión llevaba por nombre "La Diamante", lo que convertía al negocio de García Prieto en una de las contadas imprentas – si es que hay alguna– que podía presumir de tener dedicada una composición musical con su nombre.

En primera página, en lo que hoy en día podría considerarse como un editorial, se leía: "… hemos de hacer constar aquí la gran satisfacción que nos ha causado el inteligente director de la Banda municipal, D. Cipriano Pedrosa, tanto por su atención al dedicarnos la bonita polka que publicamos en este número, como al poner a esta un nombre que nos es tan querido".

Con "El Porvenir de Langreo" Valentín Ochoa Rodríguez iniciaba una tendencia que denotaba su condición de hombre comprometido con la sociedad de su tiempo. Esta actitud quedó reflejada en su afán por fundar, sólo o en compañía, diferentes publicaciones como "El Concejal" semanario, también impreso en La Diamante y cuyo primer número se puso a la venta el 13 de febrero de 1910.

En "El Noroeste" del día 17, se publicó una reseña de A. Muñoz en la que se leía: "Dado el carácter del nuevo periódico, que es únicamente el de censurar a quien lo merezca, alabar a quien haga méritos y estar a favor de los vecinos del concejo, le deseo larga y próspera vida".

"El Nalón", la tercera aventura periodística de Valentín Ochoa, apareció el 19 de octubre de 1919. "El Noroeste" dio cuenta el martes 21 de octubre.

De los libros que fueron editados por José García Prieto en los talleres de La Diamante podemos destacar "Curso elemental de mecánica y construcción" cuyo autor fue el ingeniero de minas, Francisco Gascué. La tercera edición fue impresa en Sama toda vez que el ingeniero donostiarra, fue subdirector de Duro y Cía. Gascué impartió clases en la Escuela de Capataces de Minas, Hornos y Máquinas, de Asturias.

Los otros dos libros corresponden al escritor de Cangas de Onís Fernando Fernández Rosete, "El tíu Xuan" y "La emigración".

Conocedor de que la Academia de la Llingua había editado conjuntamente ambas obras en edición facsimilar, contacté con Marcos Martínez quien me facilitó el libro donde vienen, "El tíu Xuan" 1909 y "La emigración" de 1913. Son obras escritas en asturiano y que la Academia de la Llingua, con gran acierto reeditó en 1990.

Ana María Cano González, en su excelente introducción, señala que "El tíu Xuan" la editó La Diamante en una primera edición en 1907, y dos años después sacó una segunda edición, de la que Cano González señala "L’Academia escueye la segunda edición d’El tíu Xuan pal so asoleyamientu porque’l so testu ta correxíu y enforma más ellaboráu que’l de la primera".

Hacia 1920 La Diamante inició su ocaso, y su final definitivo tendría lugar en la primera mitad de esa década. La última referencia que hemos localizado data de julio de 1921. Fue en un porfolio de festejos de "Santiago" donde se insertaba un anuncio en el que consta el cambio habido en su razón social. Ya no aparecía como propietario José García Prieto, sino Tristán F. Miranda, propietario también de una librería.

A modo de complemente aludir a La Popular, imprenta que coexistió con los últimos años de La Diamante y los comienzos de Gráficas Langreanas. De La Popular decir que fue una empresa modesta, dedicada a realizar pequeños trabajos, pero muy profesional, a juzgar por la impresión de un programa taurino realizado sobre seda que tuve en mis manos, que Ceferino G. Sanfrechoso heredó de Cándido F. Riesgo. También en su taller se imprimieron alguno de los semanarios y publicaciones quincenales que por aquellos tiempos surgieron.

Uno de los cuales dio bastante que hablar, en la calle y en las sesiones municipales. Fue el caso del republicano "La Zarpa". La redacción del citado semanario en un comunicado del 5 de enero de 1919 que publicó "El Noroeste" se leía: "Por haberse negado el dueño de La Popular a seguir editando nuestro semanario ‘La Zarpa’ (republicano), nos vemos obligados a suspender su publicación provisionalmente. Con esto ganarán nuestros lectores, pues en breve reaparecerá notablemente mejorado".