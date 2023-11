Los cirujanos de San Martín

El objeto de este artículo hacer una revisión histórica, desde que se tiene noticia, de los cirujanos nacidos o ejercientes en el área geográfica de San Martín del Rey Aurelio (SMRA), tanto desde su independencia de Langreo en 1837 como antes de alcanzarla. Se entiende la Cirugía en su sentido más amplio contando todas las especialidades que conllevan algún tipo de actividad quirúrgica y se incluye solamente, como es norma en las revisiones históricas, a los ya fallecidos. El ejercicio quirúrgico local se limita a una época pretérita en que la cirugía, muy primitiva y limitada, se realizaba en el domicilio del paciente o en pequeños dispensarios públicos o privados, ya que en nuestro municipio no ha habido nunca establecimientos quirúrgicos como se entienden actualmente salvo quizás, y de forma rudimentaria y transitoria, en periodos de guerra. Se excluyen aquellos que solamente han actuado como ayudantes y a los que han ejercido especialidades médico-quirúrgicas (Ginecología, Oftalmología y Otorrinolaringología) solamente en su vertiente no quirúrgica. Los hemos dividido en dos apartados: en el primero se relacionan los que tenían el carácter de "municipales" que están recogidos en la magnífica obra de D. Luciano García Jove "Historia del Concejo de San Martín del Rey Aurelio" premiada en concurso convocado por el Ayuntamiento en 1956, pero no editada. En el segundo apartado se recogen los nacidos en el municipio y que por lo ya expuesto han ejercido fuera del mismo.

Cirujanos municipales. El 17 de marzo de 1843 se nombra cirujano municipal a D. León Argüelles con la facultad de aplicar medicamentos externos y los internos solamente en casos de urgencia. En 1856, se acuerda anular la dotación de cirujano por carecer de presupuesto. El 7 de julio de 1861 se acuerda "crear la plaza de cirujano titular con la dotación de 3.300 reales anuales, además de dos reales por cada visita, veinte por asistir a un parto y un real por cada consulta de los vecinos que no sean pobres". El 3 de noviembre es nombrado D. Eleuterio Armayor, vecino de Laviana, al que se le denomina "facultativo". Este presenta su renuncia, que es aceptada, el 5 de noviembre de 1869 por ser rechazada su petición de aumento de dotación y el Ayuntamiento acuerda no proveer la vacante. El 22 de marzo de 1872 se nombra a D. Abelino (sic) Blanco Alonso señalándole un sueldo de mil pesetas anuales y autorizándole para cobrar cuatro reales en las visitas a enfermos que no sean pobres. El 8 de febrero de 1873 es nombrado D. José Zapico Alvarez con el haber de mil pesetas anuales. Tras abandonar éste el cargo es nombrado en marzo de 1874 D. Rafael García, ya denominado médico cirujano, que renuncia en mayo de 1884. Se acuerda anunciar la vacante en las condiciones siguientes: título de médico-cirujano, haber anual de 995 pts., una peseta por visita a los enfermos que no sean pobres y diez por la asistencia a partos en que haya que operar. El 26 de abril de 1890 se nombra médico-cirujano a D. Agnedino Mata Espiniella que renuncia un año después por insistir el Ayuntamiento en mantener las mismas condiciones económicas que sus antecesores. A partir de aquí las convocatorias son para Médico Titular y ya no se contempla el término “cirujano”. Cirujanos nativos que ejercieron fuera del municipio. Se relacionan los cirujanos nacidos en SMRA y que, por lo ya expuesto, han ejercido la cirugía fuera del municipio. En este apartado la relación la haremos siguiendo un orden por especialidades; en primer lugar, las quirúrgicas y, en segundo, las médico-quirúrgicas pero aclarando que no hay representantes en todas ellas. Como cirujanos generales comenzamos con Pedro Lamuño, formado en el Real Colegio de Cádiz que nació en la parroquia de Santa María de Blimea el 29 de junio de 1743, entonces todavía concejo de Langreo. Ingresó en 1764 y se licenció en 1769 con buenas calificaciones pero con una hoja de deméritos muy nutrida por su carácter "poco submiso" y haber estado en La Carraca (prisión) en tres ocasiones por abandono de guardia, fumar a la hora de la cura y "tener mal modo" con un superior que le reconvino. Estuvo destinado en navíos que hacían la ruta de las colonias y, en 1773, estaba en El Ferrol pendiente de destino ya ascendido a cirujano segundo, rango elevado ya que en toda la Armada solo había un cirujano primero. Alfredo Blanco González (1906-1991) nació en Blimea donde su padre tenía un comercio y qué, además, como curiosidad, había sido el fundador del pequeño ferrocarril Laviana-Rioseco que discurría a un lado por la carretera general. Licenciado en Madrid se formó en el Hospital Provincial al lado de grandes maestros como, por ejemplo, Julián Clavería. En 1949, abrió una clínica privada en Oviedo, en la calle Campoamor, que culminó con la construcción de un gran sanatorio donde trabajó hasta su jubilación sin abandonar nunca la actividad quirúrgica en la Seguridad Social. Su hermano Benjamín (1913-2004) también había nacido en Blimea, y se formó en Ginecología en la Casa de Salud Valdecilla de Santander. Como su hermano desarrolló su actividad entre el ejercicio privado y la asistencia en la Seguridad Social. Tras mucho tiempo dedicado a la Medicina General, Faustino Escandón García (1921-1992), nacido en Sotrondio, se volcó en la Ginecología, que ejerció en el hospital "Valle del Nalón", en sus últimos años. Asimismo, Antonio Sarmiento Cabal nació en Sotrondio en 1934 y desarrolló toda su actividad en Santander, lugar de su formación, compaginando la Cirugía General con la Ginecología. Falleció en esta ciudad en 2014. Traumatólogos. La figura cumbre de los cirujanos de SMRA es Vicente Vallina García (1914-2003). Nació en la aldea de La Sampedro (Sotrondio), en el seno de una humilde familia minera y campesina. Licenciado en Madrid en 1935, ingresó como médico de guardia en el Sanatorio Adaro de Sama de Langreo, para la asistencia de mineros accidentados, donde trabajó durante muchos años como director con el único paréntesis de la Guerra Civil en que desarrolló una intensísima actividad quirúrgica primero en el bando republicano y posteriormente en el nacional. Alcanzó una gigantesca experiencia en el tratamiento y rehabilitación de traumatismos graves especialmente de columna vertebral. Su ponencia sobre estas lesiones en 1954, junto con el Dr. Francisco García Díaz, tuvo fuerte impacto en el Gobierno y ha sido el origen de la creación del Centro de Rehabilitación de la Seguridad Social en Oviedo, primero en el contexto nacional. Visitó las más importantes clínicas traumatológicas de Europa. Fueron sus primeros discípulos Luis Donate, José Manuel Antuña, Sergio Montes y Manuel Fernández Alas, este último (1932-1989) nacido en El Entrego (SMRA). D. Vicente Vallina fue nombrado Hijo Predilecto y Medalla de Oro de San Martín del Rey Aurelio, Hijo Adoptivo de los concejos de Langreo, Caso y Oviedo y se le dio su nombre a calles en Sotrondio, Sama de Langreo y Oviedo. Un busto colocado en el "Jardín" de Sotrondio perpetúa su memoria. Se le distinguió además con la Medalla de Plata del Trabajo y la Gran Cruz del Mérito Civil por el gobierno de la nación. Alfonso Cuello Cuetos, natural de La Bobia (Blimea) ejerció la Traumatología en Gijón en la Seguridad Social. Se dedicó especialmente a la traumatología deportiva. Falleció en 2020. Otras especialidades quirúrgicas. Hay dos entreguinos que ejercieron la Urología en el ámbito de la Seguridad Social: Germán Castaño Laviana (1921-2001) y Fidel Antuña Fernández (1925-1991). De Cirugía Vascular hay un solo representante, Aurelio Álvarez Riera, también de El Entrego, que alcanzó gran experiencia en la cirugía de las venas varicosas. Luis Fernández Escandón, natural de Sotrondio, ejerció la especialidad de Otorrinolaringología en Gijón donde trascurrió toda su vida profesional; falleció en 1969. Rogelio Jove Arechandieta (1924-2001) fue un prestigioso oftalmólogo nacido en Ciaño Santana (antigua denominación de El Entrego) que se formó en la muy acreditada escuela oftalmológica de los doctores Belmonte de Albacete y ejerció la especialidad en Avilés. Por último, Luis Fernández-Escandón Álvarez había nacido en Sotrondio en 1934. Hizo la especialidad de Oftalmología en Salamanca al lado del Profesor Bartolozzi, catedrático en aquella Universidad. Ejerció en el "Valle del Nalón" y en el ámbito privado. Falleció en 2010 a los 77 años de edad.