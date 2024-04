Cites de Conceyu Bable

Nel añu 1977, con un recién Conceyu Bable n’aición, apaeció’l llibru "Primer Conceyu de Profesionales Asturianos". Yera tiempu de nueva Constitución, de próximes eleiciones. Partíos y asociaciones, tamién C. B., teníen priesa en presentar les sos realidaes y propuestes. La cubierta lleva un cuadru múltiple de Miguel A. Lombardía, pintor de Sama de Llangréu, col iconu en roxos y azules d’una mina, en altor y profundidá. Ye fácil que dalgunos llectores d’esta columna tengan esi llibru en casa, a mano o guardáu. Otru día falaremos d’él. Tengo preparaes pa güei otres cites.

Nesi mesmu añu y circunstancies apaez una revista d’aquelles de curtia y ocasional vida llamada "Negaciones", editada en Madrid. El númberu 4, na seronda de 1977, taba dedicáu ente otros ensayos a la entrega segunda de ún de los temes emerxentes d’entós: El Problema Nacional. Tocóme escribir l’artículu correspondiente que titulé: "Asturies, un país subsidiario" (páxines 205-217). Nel últimu párrafu, Normalización del Bable, aproveché pa sacar a rellucir a Conceyu d’esta mena: "El hecho impulsor, en el plano cultural e ideológico, de las clarificaciones sobre nuestro hecho diferencial, ha sido la aparición de un grupo, Conceyu Bable, dedicado a la plena normalización de la lengua asturiana, y a la defensa y desarrollo de la cultura autóctona". L’artículu como pué suponese nun yera la gran cosa y nun-y faltaben erros qu’agora seríen vergoñosos pero pasaren cuarenta y siete años, non diez, nin treinta y tres, y la comparanza d’aquella retórica conceptual y la d’esti mesmu momentu tampoco ye tan estremada como pa dicir "¡qué tiempos aquellos!". Noto, eso sí, que’l sintagma "país subsidiariu" sonábame nel subconsciente a esi otru de la época, obra de Juan Cueto Alas: la "margi-nación". Si nesta revista "Negaciones" pasamos a les páxines 191-204 atoparemos l’artículu de Salvador Giner "El nacionalismo de los catalanes: algunas negaciones". En vistes del presente igual ye’l pensamientu de Giner más decidíu’l que cinca a "ciertos problemas que son plenamente específicos de Cataluña como comunidad nacional: su derecho de autodeterminación, como ámbito natural de vida colectiva que no halla otra alternativa concebible en las mentes de sus hijos, y que no tiene por qué ser incompatible con la convivencia, a otro plano, con los demás pueblos españoles". En puntu a esto interésame avisar que Salvador Giner foi l’intelectual español que más siguió’l proyeutu de Conceyu Bable dende l’aniciu y que más almiró la cultura asturiana del Surdimientu, amás de ser ún de los nuestros meyores amigos. Amelia y yo acompañámoslu en munches visites a Asturies, académiques o non, y él guió en dalgún mou, en toa España, aiciones nuestres en ética y estética. Sociólogu y filósofu de primer orden, con una carrera internacional impresionante, foi’l más destacáu discípulu de José Ferrater Mora, otru catalán que forma, tres d’Unamuno y d’Ortega, nel grupu superior de filósofos y filósofes españoles. Resulta notable que de 2005 a 2013 Salvador fuere presidente del Institutu d’Estudios Catalanes. Fuésenos nel añu 2019. Una remembranza graciosa d’hai cuarenta años pué ser la de les comides que tuviéremos Roberto González-Quevedo y yo con Salvador Giner. Dempués de xintar y de falar de la "razón local" y coses asina comentábamos los dos seliquino: "Oi, ¿semos nós los que lu vixilamos o ye él quien mos vixila a nosotros?".

Negaciones de la revista "Negaciones". Hay dos tribes de negaciones. Les que corrixen daqué malo d’un sistema bastante malu y les qu’estropicien y "cancelen" les coses bones d’un sistema enforma buenu.

