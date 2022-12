Bernd Reichart, CEO de A22, empresa promotora de la Superliga, compareció en un desayuno organizado por el Fórum Nueva Economía parta explicar la postura de los promotores de la nueva competición ante la atenta mirada de Florentino Pérez y Joan Laporta, que escenificaban así la determinación de los fundadores de la Superliga de llevarla adelante horas después de que el Abogado General de la Unión Europea se posicionase a favor de las tesis de la UEFA.

Reichart hizo una interpretación optimista, desde el punto de vista de la Superliga, y apuntó que “es la opinión del Abogado General, pero la sentencia llegará en primavera. El concepto legal de lo que ha pasado y lo que está por venir es importante que sea explicado. La Superliga no está muerta, está muy viva. Nuestra misión es mejorar las competiciones europeas de fútbol, una misión ilusionante y necesaria”.

"La opinión del Abogado General es un paso en un caso todavía abierto, y estamos satisfechos con el reconocimiento del derecho de terceros a organizar competiciones paneuropeas de clubes.", afirmó Bernd Reichart, CEO de A22. Leer más👇https://t.co/lS8RTSeOW5 — A22 Sports (@A22Sports) 15 de diciembre de 2022

2023, clave

El CEO de la Superliga, con Florentino Pérez y Joan Laporta sentados en primera fila se mostró categórico ante los rumores que dan por finiquitada la iniciativa que lideran Real Madrid, Barcelona y Juventus: "Confío en que 2023 sea el año en el que se consagre la libre competencia en el mundo del fútbol. Hay que unir a la gente en esta gran pasión, ese es mi deseo”.

Junto a Reichart habló Luis Alonso, representante del despacho Clifford Chance, quien asesora a la Superliga: “Hay que entender qué es la UEFA. Es una asociación privada, no está reconocida oficialmente, tiene capacidad de autorregularse y hay artículos en sus estatutos que limitan la libertad de los clubes. Tenemos una opinión de cómo se debe tratar eso y eso es lo que está en juego en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

El alemán repitió un mensaje muy utilizado por Florentino en sus apariciones: "Un joven de 18 años ve 300 horas de fútbol en el FIFA 23 y apenas 10 horas de fútbol real. Un partido de Champions genera 10 veces más audiencia que un partido intrascendente. No nos conformamos con que vean el resumen en TikTok. Desaprovechamos que los jóvenes apoyan una propuesta así. Hay que darle a los jóvenes lo que piden”.

Reichart también mandó un mensaje a Javier Tebas y a la UEFA. Del primero dijo: "Cada vez que habla el presidente de LaLiga sabemos más de nuestro proyecto. Habla incluso de un formato cuando no es así. Sigue hablando de proyecto cerrado cuando no es así. El abogado general habla abiertamente de que es legal jugar, crear y participar en otras competiciones. Nadie habla de no jugar las Ligas nacionales. No entiendo al presidente de LaLiga". Y la institución que dirige Aleksander Ceferin le dedicó las siguientes palabras: "La UEFA se cree las Naciones Unidas. Hay competiciones que cuestionan su propia legalidad y se adaptan a los tiempos que corren".

En el desayuno faltó Andrea Agnelli, ex presidente de la Juventus, que dimitió de su cargo recientemente tras problemas legales por un supuesto fraude de cuentas en el club. Fue excusado por el CEO de la promotora advirtiendo que no pudo despegar de Turín y que aquí está Vincenzo Ampolo en su lugar.