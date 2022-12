Irene Ribelles | Candidata a la Federación de Montañismo: "Me siento arropada por mi gente y sé que puedo confiar en su gestión"

Soplan aires de cambio en la Federación Asturiana de Montañismo. Tras 22 años con Juan Rionda al frente del organismo, la repetición de las elecciones prevista para el 9 de enero presenta a dos nuevas candidatas a hacerse con la presidencia. Será la primera vez que una mujer se haga con el puesto. Las dos candidatas hablan con LA NUEVA ESPAÑA para explicar sus ideas. En el foco están los refugios de montaña, uno de los grandes dilemas que está viviendo el mundo del montañismo en Asturias en estos momentos.

Irene Ribelles (Oviedo, 1972) se muestra segura a la hora de defender su candidatura a la Federación de Montañismo del Principado. Confía en su idea y en su gente, con una lista repleta de grandes amantes de la montaña y lejos de perfiles relacionados con la política.

–¿Cuáles son las claves de su candidatura?

–Queremos la reestructuración la Federación para favorecer un trabajo más ágil y eficaz, implantando un modelo de comunicación interna y externa que propicie el trabajo de calidad. Además, vamos a revitalizar los senderos homologados. También buscamos una apuesta por el deporte de base, la tecnificación y la detección de talentos. Sin olvidarme de nuestro compromiso de apoyo a los clubes, cercano y diligente.

–Manuel Taibo iba a ser el cabeza de lista de la candidatura. ¿A qué se debe ese cambio?

–Manolo fue la persona que elegimos en primera instancia, pero hace unos meses tuvo un grave problema de salud. Esto y el hecho de haber mantenido desde el principio que su cabeza al frente de nuestro proyecto solo sería por cuatro años hizo que nos planteara la decisión de darle relevo. Por supuesto, todo el equipo entendió la circunstancia, sabiendo que seguiríamos contamos con su incondicional apoyo.

–¿Qué le ha llevado a tomar la iniciativa para presentarse a la presidencia?

–El compromiso con el proyecto, el saber que tenemos un sólido programa y el hecho de contar con un equipo capaz de llevarlo a cabo. Fue el propio Manolo Taibo quien me propuso, y todas las personas que conforman Somosfempa me apoyaron. Me siento arropada por mi gente y sé que puedo confiar en su gestión, sobre todo en su capacidad de trabajar en equipo.

–¿Por qué ha preferido apostar por perfiles no políticos?

–Creemos que debemos mantenernos al margen de compromisos que vayan más allá de los que debemos a las entidades y personas federadas, así como a todas aquellas que aún sin serlo comparten nuestro terreno de juego, la montaña. La defensa de los intereses de nuestros deportes no puede estar condicionada por intereses políticos transitorios. Ser ajenos al partidismo no significa que no tengamos vocación de colaboración con la Administración, todo lo contrario, nuestro compromiso es trabajar codo a codo con todas las administraciones que intervienen en el medio montaña.

–¿Cuáles son sus principales diferencias respecto a la anterior junta?

–Fundamentalmente, la falta de liderazgo ante los diferentes retos a los que se enfrentan los deportes de montaña en Asturias, así como el desinterés, la apatía u otros intereses personales para no poner en marcha acciones que relanzaran nuestros deportes o defendieran los intereses del colectivo montañero. Somosfempa hemos sido pioneros en España en presentar una candidatura respaldada por un equipo y con programa, y plantear un proyecto abierto y vivo.

–¿Cómo de importante sería volver al convenio internacional de refugios?

–Muchísimo. Para nosotros es cuestión de solidaridad entre montañeros y coherencia en la gestión de los refugios. Las mismas personas que no apoyaron el proyecto de Alberto Ayora son las que encabezaron un convenio a espaldas de una Federación que había aprobado, por primera vez en la historia, una partida extraordinaria de 50.000 euros para refugios de montaña y que propuso un plan nacional de refugios que fue boicoteado por la misma gente.