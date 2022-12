Tensi Carmona | | Candidata a la Federación de Montañismo: "Nuestro objetivo es recuperar el principio de solidaridad con todos"

Soplan aires de cambio en la Federación Asturiana de Montañismo. Tras 22 años con Juan Rionda al frente del organismo, la repetición de las elecciones prevista para el 9 de enero presenta a dos nuevas candidatas a hacerse con la presidencia. Será la primera vez que una mujer se haga con el puesto. Las dos candidatas hablan con LA NUEVA ESPAÑA para explicar sus ideas. En el foco están los refugios de montaña, uno de los grandes dilemas que está viviendo el mundo del montañismo en Asturias en estos momentos.

Tensi Carmona (Rioseco, Sobrescobio, 1974), vicealcaldesa (PSOE) en el Ayuntamiento de Sobrescobio, representa la opción continuista para presidir la Federación de Montaña. Para ella, la clave a la hora de organizar una entidad que debe progresar acorde a los tiempos está en la gestión. Una prueba es su forma de expresarse, tranquila y organizada.

–¿Cuáles son las claves de su candidatura?

–Queremos continuar la línea en la que viene trabajando la Federación, desde que Rionda tomó la presidencia hace 22 años, pero con cambios. La montaña ha cambiado mucho, desde la comunicación hasta muchas de las actividades que se hacen. Queremos fomentar programas de tecnificación, que deben ser una prioridad como lo ha sido durante estos últimos años. Y no podemos olvidar que tenemos que seguir cuidando y potenciando a los clubes de montaña, que son claves para la base.

–¿Juan Rionda va a formar parte de su candidatura?

–Que sea continuista no quiere decir que no sea algo nuevo o novedoso. Queremos que gente como Rionda siga teniendo contacto con nosotros. Ellos han conseguido sacar a la Federación del limbo. Todos los que formamos parte del nuevo proyecto somos conscientes de que hay que mejorar, pero no porque se haya hecho mal, sino porque los tiempos cambian.

–¿Qué le ha llevado a dar el paso adelante?

–Dos cosas. Lo primero es la ilusión, porque todo lo que inicio está movido por la ilusión y por creer en el proyecto. Luego están mis compañeros, que me motivan mucho a la hora de dirigir la Federación.

–¿Ya le ha dado Rionda algún consejo?

–El mejor consejo es el talante que ha demostrado al frente de la junta directiva. Ha sabido rodearse de un equipo de gente que colabora para llevar temas que él no puede, pero que están muy capacitados. Además, deja hacer: asesora, escucha… Siempre está dispuesto a todo.

–Desde la otra candidatura le acusan de apostar por perfiles políticos.

–Aunque, por circunstancias, sea la vicealcaldesa de Sobrescobio, no soy política. Soy historiadora y estoy jubilada, no vivo de la política. No es mi trabajo. En mi candidatura no va a ir nadie que viva de política. Lo que nos mueve es la ilusión por los montañeros, nadie es más montañero que otro. Yo además de hacer deporte de montaña vivo en la montaña y me crie en ella. Es el lugar en el que paso las 24 horas del día. La montaña tiene algo que me llama, que nadie se confunda.

–Parece que el gran campo de batalla de estas elecciones son los refugios de montaña.

–El tema de la corresponsabilidad viene gestionado por la Federación Española. El dinero que se recibe de ese acuerdo va directamente a ellos, y en vez de repartirlo con las federaciones autonómicas se lo quedan ellos. Por ello, una serie de federaciones decidieron buscar otro marco de corresponsabilidad. Ahora lo que se hace es que el dinero va directamente para los refugios y se va a utilizar para mantenerlos y conservarlos. Cualquier federado asturiano en 2022 tiene descuentos en los refugios de Asturias.

–¿Esto se puede ver como que quieren independizarse?

–Desde la Asturiana no rompemos con la Española, todo lo contrario. Por ejemplo, fuimos los que más colaboramos para celebrar el año del centenario. Los eventos empezaron en Cangas de Onís. Además, hemos colaborado en un libro que hace un repaso a toda la historia de la Federación. Estaremos codo con codo con ellos para proyectos comunes.

–¿Qué planes tiene entonces para los refugios?

–Quiero recuperar el espíritu de solidaridad. Nuestro objetivo es que en el nuevo acuerdo estén todas las federaciones. El primer trabajo será seguir dando los pasos necesarios para que todos estemos unidos.