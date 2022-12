El deporte avilesino cierra un año para enmarcar

El deporte avilesino cierra un año de campanillas. Tanto a nivel deportivo como institucional, todos coinciden en que este ha sido un periodo para enmarcar. Ascensos, aniversarios, consolidación en la élite... Son varios los motivos por los que los principales equipos de la Villa del Adelantado no olvidarán el 2022.

El Avilés, con cambios en la propiedad. El año del Avilés tiene dos partes claramente diferenciadas. El 6 de marzo Diego Baeza se convirtió en el único gestor de la entidad blanquiazul, dando pie a un nuevo y ambicioso proyecto que quiere devolver a los avilesinos al fútbol profesional. Tras un mercado de fichajes muy movido, con diecisiete caras nuevas, parece que todos los engranajes empiezan a funcionar. "Yo entré en junio y todo lo que he visto hasta ahora es muy positivo", resume Natalia González, directora general del Avilés, que sigue viendo un potencial increíble en el club para seguir creciendo. "Este año nos hemos centrado en hacer un buen equipo. A nivel deportivo los resultados nos están yendo bien, aunque hay veces que la pelotita no entra", reconoce la mirandesa, que para el 2023 espera que sus jugadores afinen la puntería. "Si conseguimos el ascenso sería fantástico, tanto para la ciudad como para el club. Creo que nos lo merecemos", desea González, que también pide más recursos de las distintas administraciones para competir en igualdad de condiciones con el resto de rivales.

El Marino, a seguir con la misma dinámica. "Ha sido un año muy bueno. Mantuvimos la categoría, que es siempre nuestro objetivo principal, y aunque fue a última hora, lo importante fue que lo conseguimos", señala Luis Marino, presidente del Marino de Luanco, que no puede esconder su alegría por el trabajo realizado hasta ahora. Actualmente marchan novenos con 22 puntos en 15 partidos, llegando a liderar el grupo durante una jornada. Todo lo contrario al año pasado, donde la historia casi acaba en tragedia. "Esta campaña, de momento, estamos en una posición más cómoda, y espero que no cambie en lo que queda temporada", indica el luanquín, que quiere seguir con la misma lucha constante que ha caracterizado al club durante toda su historia. "Al 2023 solo le pido mantener la categoría para seguir asentándonos. En los últimos 25 años, 17 los hemos pasado en la misma categoría. Aspirar a más es muy complicado por las estrecheces económicas", confiesa Gallego, que también quiere pedir salud, tanto para él como para los jugadores y allegados del club. "Sé que es un tópico, pero se acaba de morir Luis Simón y estamos todos muy afectados. Todo lo demás que se puede pedir se saca con trabajo, pero la salud es lo principal", resume.

Fin al año del 90 aniversario. El año no ha podido ser más especial para la Atlética Avilesina. Este 2022 ha soplado las velas para celebrar el noventa aniversario de su fundación, lo que ha servido de excusa para recuperar gente veterana que se había desvinculado de la entidad. "A nivel deportivo no tenemos ninguna queja, el año está terminando muy bien. En baloncesto las cosas han ido bien, el atletismo igual, el piragüismo ha sido la mejor sección del club...", destaca Gerardo González, presidente de la Atlética Avilesina. La sección más destacada ha sido la del piragüismo, donde los atletas avilesinos han conseguido medallas de oro y han terminado cuartos en el Mundial. "Ha sido uno de los mejores años de la etapa reciente de la Atlética, las sensaciones son muy buenas", señala González, que no soñaba con un año tan bueno. "A nivel institucional también ha ido todo sobre ruedas. Ha sido nuestro año con más deportistas y ha crecido la masa social, pero sigue faltando el dinero", reclama el avilesino, que debe hacer malabares para cuadrar las cuentas para cubrir las necesidades de una entidad así. "Tenemos mucho que agradecer a los patrocinadores, porque con las ayudas sería imposible. Pero lo intentamos suplir con trabajo e ilusión", asegura. "Este año que empieza queremos mantener la inercia, no hay nada hecho. Debemos seguir trabajando como hasta ahora, sabemos que el examen final es en mayo y no nos podemos desconcentrar", explica González, que espera que con la entrada del nuevo año lleguen nuevos patrocinadores, ya que "en lo deportivo no les puedo pedir más. a nivel de directiva es donde tenemos que dar el do de pecho".

La Curtidora, en busca de la continuidad en el éxito. "Este 2022 hemos crecido mucho. Por primera vez en nuestra historia hemos tenido lista de espera para entrar en las diferentes categorías", destaca Francisco Javier Díaz, presidente de la Agrupación Deportiva La Curtidora, que se muestra ambicioso de cara al año que entra. "Los equipos femeninos están rindiendo muy bien, son los que más acogida están teniendo. Con el primer equipo ya hemos certificado la salvación, estamos a un buen nivel, por lo que ahora tenemos licencia para soñar", explica el avilesino, que desea que durante el 2023 todos los conjuntos que forman su club puedan "terminar bien el año, para mantener este crecimiento y que no sea solo flor de un par de meses". Para ello, desde La Curtidora quieren mejorar el trabajo en las categorías inferiores, donde el objetivo es poder participar en más campeonatos de España, aunque a nivel de financiación es un tema complicado. "En mi carta a los Reyes Magos he pedido un pabellón nuevo y la financiación suficiente para poder participar en los campeonatos", señala Díaz, que no quiere "sangrar a las familias", por lo que necesita más apoyo de las instituciones públicas. Además, desde el conjunto avilesino desean captar a más entrenadores para el club, algo que "hace mucha falta" y uno de los puntos donde quieren seguir mejorando.

El mejor año de la historia del Belenos. Si algún equipo avilesino va a enmarcar este año dentro de sus vitrinas, sin duda el Belenos es el que más motivos tiene. El conjunto avilesino ascendió este verano por primera vez en su historia a División de Honor y ahora se está peleando con la élite del rugby español. Además, lejos de pagar la inocencia del debutante, los pupilos de Pablo Artime están sabiendo plantar cara a sus rivales. "El final de la temporada pasada fue increíble. Diría que fue algo histórico para Avilés, muy pocos clubes de la ciudad pueden decir que hayan estado en División de Honor. Ha sido todo un éxito y algo muy gratificante, tanto como persona como por ser el entrenador", destaca Pablo Artime, entrenador del Pasek Belenos. Para él, el 2022 se divide en dos partes. La primera, que terminó con el deseado ascenso, y la segunda, que es cuando se han vuelto a meter en faena, midiéndose en el campo contra los mejores del país. "Ahora estamos viendo la realidad. Empezamos muy bien, con partidos que fueron relativamente fáciles, pero ahora nos está costando un poco más. Lo importante es que estamos fuera del descenso, que es nuestro principal objetivo", comenta el técnico. Por ello, para seguir con esa adaptación a la máxima categoría, Artime pide que durante el año que entra puedan certificar lo antes posible la permanencia, "ya que tenemos que ser realistas, es nuestra primera vez con los grandes". "Como regalo para este año solo pido que nos vayan bien los partidos y ser competitivos, después del éxito del año pasado no se puede exigir nada más", destaca el entrenador.

La ADBA, a continuar con el crecimiento de este año. Desde el ABDA no ocultan su alegría por el año que está a punto de terminar. "Ha sido muy positivo. Muchas de nuestras jugadoras, han cogido mucha experiencia durante esta temporada, nos ha servido de mucho", señala María José Ondina, presidenta de la ADBA, que destaca que "el equipo está ganando y con mucha ilusión", aunque es precavida, ya que "esto no es como empieza. Queremos llegar lo más lejos posible, y si todo va bien, intentaremos llegar a la fase de ascenso", augura la avilesina, que quiere descargar de presión a sus jugadores, ya que son muy jóvenes y lo importante es que vayan sumando tablas. Para ella, lo más importante para este 2023 sigue siendo el trabajo con la base, una de las claves del club. "Mi deseo para el 2023 es seguir con el acuerdo con el San Fernando. Somos dos entidades compatibles y tenemos un proyecto de futuro juntos interesante. Además, queremos seguir trabajando con El Quirinal y el Sabugo, dos colegios donde tenemos la actividad extraescolar de baloncesto y para nosotros es muy importante", asegura.

Seguir potenciando la cantera, el objetivo de Los Campos. "Ha sido un año muy positivo. A nivel de base hemos estado muy arriba. En alevín e infantil hemos conseguido grandes logros, pero en general en todas las categorías todo ha funcionado a la perfección". Jesús ‘Chus’ Iglesias, entrenador de Los Campos, no puede cerrar el año con más alegrías. Las categorías inferiores del club corverano han superado las expectativas, y a la espera de que el primer equipo pueda certificar la permanencia, "uno de los objetivos para esta temporada", la ilusión que tienen desde la base hace que todo el club siga con la misma motivación. "Lo único que quiero que me traigan los Reyes Magos es que todos nuestros deportistas disfruten con nosotros, el resto lo dejo en nuestras manos", confiesa.

El Judo Club Avilés quiere seguir siendo referente a la hora de organizar eventos. Carlos Fernández, presidente del Judo Club Avilés, separa su año en dos partes. "A nivel de organizar eventos nos pongo un sobresaliente. El Villa de Avilés fue un éxito absoluto, al igual que el Torneo de Navidad. Creo que estamos contribuyendo a que la ciudad despegue", explica Fernández, que a nivel deportivo se muestra más crítico. "Me pongo un aprobado raspado", señala. Eso sí, lo importante, que es la base, sigue funcionando. "Para el 2023 pido que el judo siga siendo un referente en nuestra ciudad, y que desde dentro nos pongamos en valor como movilizador social", afirma el avilesino, que espera que con la entrada del nuevo año "los políticos nos den un poco más de cariño".