El Caudal vive las horas más bajas de su temporada

El Caudal está inmerso en el peor momento de su temporada. Tras firmar un arranque estelar, con cinco victorias consecutivas, los mierenses marchan actualmente terceros, a seis puntos del liderato, y están lejos de su mejor nivel. "Ahora parece que nos está faltando la puntería arriba que teníamos a inicio de año", resume Omar Hernández, capitán caudalista, que tiene como objetivo claro sumar los tres puntos este domingo ante el Titánico para acabar con los fantasmas.

"Esta temporada estamos yendo de más a menos. El inicio fue prácticamente soñado, pero después de perder ante el Colunga entramos en un bache", reconoce el central, consciente de que el equipo ya no rinde igual que en septiembre. "Ahora noto que el equipo tiene menos suerte de cara a gol. Además, nos está costando cerrar la defensa, estamos encajando más goles", confiesa Hernández, que no echa culpas de la bajada de rendimiento al cansancio, ya que ve al equipo a un gran nivel físico. "Yo creo que eso se vio ante el Condal. Al final nos fuimos arriba y terminamos teniendo ocasiones. Si estuviésemos cansados o mal físicamente no hubiésemos tenido esa reacción", afirma.

Este domingo se enfrentan al Titánico, rival de la zona media de la tabla y ante el que confía en volver a la renda de la victoria. "El paso de las jornadas puede que nos esté afectando psicológicamente, pero tenemos que dar más de nosotros mismos. Llevamos tres jornadas sin ganar, así que el domingo tenemos que dar el do de pecho para cortar ya la racha", comenta el jugador del Caudal. Para ello muestra fe ciega en el trabajo de Luis Rueda, técnico del conjunto mierense que "prepara muy bien los partidos". "Siempre nos da las claves para ganar. Se nota que se estudia muy bien a los rivales y que los tiene vistos", revela el central.

En la mente de la plantilla mierense está volver al primer puesto que ocupaba en las primeras jornadas, ya que "es el objetivo que nosotros mismos nos hemos marcado". Para ello Hernández tiene fe ciega en sus compañeros, por lo que no cree que hagan falta refuerzos en el mercado invernal para volver a la cúspide. "Nosotros fuimos los que firmamos ese comienzo y nosotros vamos a volver a sacar los resultados", augura.

Para volver a la victoria, Hernández quiere volver a enganchar a la afición del Hermanos Antuña. "Ahora la afición no está tan animada y es normal. Nosotros somos los que llamamos a la gente con las victorias. Por eso es necesario ganar el domingo en casa, para que poco a poco la gente vuelva", afirma el defensa, que pide a los aficionados mierenses que "confíen, que todavía queda mucha temporada por delante".