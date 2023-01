El presidente del conjunto del Hermanos Antuña: "El Caudal no es el de hace 15 años como Mieres tampoco es la de hace 15 años"

El Caudal celebrará una asamblea general extraordinaria el próximo 10 de febrero, a las 18.30 horas, en la Casa de la Música de Mieres. En esa reunión se pondrá en marcha el proceso electoral, en el que Luis María García, actual presidente, aún no tiene decidido si concurrirá para optar a un segundo mandato al frente del club.

–¿Qué balance hace de los tres años y medio que lleva al frente del Caudal?

–Deportivamente no es el que soñábamos porque no conseguimos el ascenso y eso para nosotros es un fracaso. En otros aspectos, con nuestra inexperiencia, sin conocer este mundo del fútbol, más el problema del covid, podemos decir que no debemos dinero, lo que es para estar muy satisfecho teniendo en cuenta que perdimos a nuestro patrocinador principal, Rioglass.

–Les tocó lidiar también con la pandemia.

–En este tiempo nos pasó de todo, incluidos fichajes desacertados, de los que soy responsable; sin embargo, a pesar de todo lo que hemos tenido que superar, puedo decir que tengo esperanza en la actual plantilla y cuerpo técnico.

–¿De qué cosas se siente más orgulloso?

–Nadie puede decir que el Caudal le debe dinero y eso para mí es un orgullo porque significa que la gente sabe que fichar por el Caudal es hacerlo por un club serio. Pero hay una idea magnificada del Caudal en el mundo del fútbol. El Caudal de ahora no es el de hace 15 años como Mieres no es la de hace 15 años. Estamos tirando de este carro porque Mieres no puede perder otra seña de identidad más y los caudalistas, que son una afición exigente, nos dan fuerza para seguir tirando por este vehículo.

–¿Volverá a presentarse?

–No tengo nada pensado, lo ideal sería que hubiera varias candidaturas a la presidencia, esa sería una buena señal. En mi caso, no lo tengo pensado, lo que sí tengo es la confianza y el apoyo de la actual directiva y sé que, sea cual sea la decisión, seguiremos estando juntos. Sé que ellos irían con cualquier otro candidato porque son caudalistas. Ese apoyo da ánimos porque esto solo no se puede abordar; para llevar esta nave necesitas apoyo, y cuando te falta una sola de las personas que te acompaña tenemos un problema.

–¿Sabe si se va a presentar alguna otra candidatura?

–No tengo conocimiento, no digo que no la haya. En mi caso, no tengo ganas de competir, mi ego está cubierto y acepto las críticas que se me puedan hacer por mi gestión. Eso sí, lo de fichar va en función de la capacidad económica, soy consciente de que sería deseable estar mejor clasificados, pero uno admite las críticas hasta cierto punto porque la oficina del club está siempre abierta, yo soy un socio más, y todas las ideas que se tengan se pueden transmitir.

–¿Está satisfecho con la plantilla y el cuerpo técnico?

–No estoy contento al 100% con los resultados, pero sí con la dedicación de la plantilla. El domingo, aunque perdimos (3-2 ante el Ceares) salí satisfecho y creo que si no se lesiona Toquero hubiéramos puntuado. El equipo no se cae, son jóvenes honestos y no puedo criticar nada.

–¿Ha encontrado en Luis Rueda un técnico de confianza?

–El año pasado tuve una travesía en el desierto que no se la deseo a nadie, me encontré en un mundillo que no me gustó nada, y ahora me he encontrado con alguien que va de frente, da la cara y tiene el respeto del vestuario. Lo que más valoro es que es una persona seria, que manda en el vestuario y es consciente de las posibilidades del club.

–¿Está satisfecho con la masa social que acompaña al Caudal?

–De los que están estoy contentísimo, de los que no tendría mucho que decir. Hay hinchas del Caudal que no se hacen socios si no estamos en Segunda RFEF, yo seguiré siendo socio aunque estemos en Primera RFFPA. Esta temporada la iniciamos con unas carencias económicas grandes y las vamos capeando.

–¿Cuántos socios tienen?

–Este año tuvimos una subida porcentualmente grande, de 300 a 340 socios. Hay mucho trecho que recorrer, yo solo le pido a la gente que no esperen a que subamos para hacerse socios.

–¿Se presentará para repetir en el cargo si no hay otra candidatura?

–Si no se presenta nadie, habría una gestora durante un año, pero eso no cumple las expectativas de lo que necesita el club, aun así, no lo sé, prefiero pensar que vamos a tener la capacidad de responder a lo que necesita el club.