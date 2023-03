Fernando Alonso, elogiado y admirado por sus compañeros en Asturias: "Nos va a dar muchas satisfacciones"

"Lo de Fernando Alonso no es una resurrección porque nunca dejó de estar ahí", dice Luis Manuel Pérez-Villamil, expiloto naviego. Para él que durante las últimas temporadas Alonso no consiguiera los dos terceros puestos con los que ha comenzado este año es normal: "Es como si a un ciclista le dicen que tiene que ganar el Tour de Francia con una bicicleta que pesa veinte kilos o como si Messi jugara en el Sporting. No iba a ganar la Liga, pero sí que iba a dejar grandes jugadas". Lo que sí tiene claro el naviego es que es "un orgullo y una satisfacción" ver a un asturiano hacer lo que está haciendo el ovetense: "La realidad es que Alonso está ahí y que nos va a dar muchas satisfacciones".

«Tiene 42 años en el DNI, pero mucho menos por ilusión y ganas» José Antonio Suárez, «Cohete» - Piloto Uno que sabe de primera mano lo que es la Fórmula 1 es Luis Pérez-Sala, que compitió y puntúo en ella. El barcelonés dice estar "emocionado" por lo que está haciendo Fernando Alonso: "Se le ve contento y que está disfrutando todo el equipo. Reconozco que estoy un poco sorprendido, no esperaba que Aston Martin fuera a estar luchando con Mercedes y Ferrari". Otra cosa que tiene clara es que vienen emociones fuertes este año: "Vamos a disfrutar toda la temporada, el equipo está trabajando muy bien". «La tenacidad y la constancia de Fernando Alonso son un ejemplo para todos» Daniel Alonso - Piloto El piloto avilesino Daniel Alonso, por su parte, considera que, por encima de cualquier otra cosa, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 "es un ejemplo". "Lo que más me llama la atención es que, por edad y situación económica, con la vida resuelta, sigue manteniendo un estado físico para competir a tanto nivel y una ilusión tremenda; es un ejemplo para el resto", dice. Y es que, añade Daniel Alonso, "estar compitiendo ahí exige una exigencia diaria y de vida, muchos días de preparación física y mental". Insiste el avilesino en que "la tenacidad y la constancia de Alonso son un ejemplo". También apunta que lo que está consiguiendo, con 42 años, es "histórico en el automovilismo mundial". «La motivación no tiene que ver con el dinero sino con las ganas de ganar y las tiene» J. A. López Fombona - Piloto Otro que habla de "hito histórico" es José Antonio López Fombona: "Lo que está demostrando es, aunque la mayoría de escuderías optan por pilotos chupete, recién llegados, un piloto de 42 años está en plenitud". Para Fombona, por encima de otras cosas, lo fundamental es "la motivación, que no tiene que ver con el dinero sino con las ganas de ganar y eso Fernando lo tiene, como está demostrando". El gijonés sostiene que, "sin echar las campanas al vuelo, creo que va a estar arriba toda la temporada". «Durante el pilotaje nunca comete errores y lee muy bien la carrera» Javi Villa - Piloto El colungués Javi Villa, por su parte, considera que tanto Fernando Alonso como el equipo de Aston Martin están "haciendo un grandísimo trabajo" y eso puede hacer que las cosas sean aún mejores: "Teóricamente el coche nuevo tiene una evolución más sencilla y da para pensar que puede evolucionar todavía más". Como piloto, Villa considera que Alonso "durante el pilotaje nunca comete errores y lee muy bien la carrera". «Tiene experiencia y es imposible verle cometer un error, va a ir mejorando» Diego Ruiloba - Piloto El que alberga pocas dudas de que esto va a ir a más es José Antonio Suárez, "Cohete", que considera "histórico" lo que está haciendo Alonso: "Tiene 42 años en el DNI, pero muchos menos por la ilusión y ganas que tiene". Para Cohete es evidente que, "cuando tiene el material, lo borda". Sin querer hacer de adivino, sí que tiene claro que "con un buen coche estará arriba seguro". El praviano añade que "Alonso y el error no son compatibles", que "ya sacaba rendimiento con coches inferiores" y piensa que "pronto llegará la victoria". «Alonso está ahí y este año nos va a dar muchas satisfacciones» Luis M. Pérez Rodríguez-Villamil - Expiloto El también piloto de rally Diego Ruiloba considera que lo de Alonso "es bueno para todos los asturianos" y asegura que este paso adelante responde, sobre todo, al coche. "Yo creo que va a ir mejorando, Aston Martin tiene más horas de túnel de viento que el resto y eso va a ayudar". Para él, Alonso tienen a su favor "la experiencia" y que "es imposible verle cometer un error". «Estoy emocionado, vamos a disfrutar toda la temporada» Luis Pérez-Sala - Expiloto