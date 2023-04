El increíble cambio de Noelia Vicente: de niña desastre a campeona de España de boxeo

"No estudiaba, no hacía caso en casa, me pasa el día riñendo con mis padres… Con el boxeo di un cambio radical a mi vida. Empecé a estar más centrada. Ahora no salgo ni los sábados". Cuando alguien entra en el Complejo Deportivo Aitor Nieto, nadie diría que la historia que hay detrás de Noelia Vicente es esa. Lejos de la imagen de "macarra" o "niña desastre", la escena en la actualidad es totalmente distinta. Vicente está subida en un ring con un niño de cinco años, al que da sus primeras lecciones en el mundo del boxeo. Todo ternura y risas. Eso sí, esta ovetense tiene otra versión. En su palmarés brillan dos campeonatos de España junior, además de tener un récord de 8 victorias a 0.

"Dar clases con alguien como yo para los niños es hasta mejor. Se sienten más en casa y es más cercano", explica la púgil, que está recuperándose de una lesión y mata su tiempo libre dando clases a los más jóvenes del gimnasio. "Suelo venir sobre las seis y me quedo hasta las nueve. Me gusta ayudar en lo que pueda", señala la ovetense, encantada con su faceta como profesora. "Me ayuda mucho a despejar. Los niños me encantan y me sirve para matar las ganas de entrenar", indica. Sus alumnos ratifican el nivel de su profe. "No lo conocía de nada, era su primer día con nosotros. Su madre me vino a dar las gracias cuando terminamos, porque su hijo le había dicho que estaba deseando volver", confiesa Vicente.

Vicente es la primera de su familia en dedicarse al boxeo. Todos en su círculo han tirado por deportes como el fútbol o la hípica, siempre de manera amateur, pero ella decidió seguir otro camino. Y conocer a Aitor Nieto le abrió los ojos. "Aitor me hizo cambiar. Cuando me metí en esto fue por matar el tiempo, nada más. Pero vi que Aitor confiaba en mí y sentir esa sensación me motivó para no decepcionarle", asegura la deportista. Gracias a ponerse unos guantes su vida dio un giro de 180 grados. Paso de ser un auténtico caos, con problemas en casa y en la escuela, a volverse una persona mucho más disciplinada y centrada. Eso sí, para poder sacar los exámenes reconoce que duerme muy poco.

Ahora, mientras estudia cuarto de la ESO, Vicente sueña con seguir en el mundo del boxeo. "Quiero medirme en otros niveles. Hay un campeonato en Portugal dentro de unos meses que tiene muy buena pinta y me gustaría participar", confiesa la púgil, que tiene claro que no se va a desvincular de las peleas que organiza Aitor Nieto. Su sueño lo tiene claro: "Ir con la selección española a una concentración". Pero, según cuenta la ovetense, para ello nota que "tiene que hacerse destacar más que los chicos". Eso sí, poco a poco el boxeo femenino va yendo a más. "Las chicas tenemos bien puesto el nivel. Hay algunas comunidades autónomas donde no tiene mucha fuerza, pero poco a poco tenemos más presencia. Vamos a tener nuestro sitio", sentencia.

Tras estar dando clase durante una hora, Vicente vuelve a la realidad. La ovetense lanza unos puños a un saco y muestra lo que esconde. Dentro de su ternura reluce todo el potencial que tiene una de las mayores promesas del boxeo asturiano.