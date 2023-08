La guerra del PSOE y la Federación Asturiana de Fútbol no cesa: Barbón carga contra Cuetos Lobo por lo que dijo de Adriana Lastra

La respuesta de la Federación Socialista Asturiana (FSA) a la rueda de prensa de ayer de José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana, no ha tardado en llegar. Y de momento, se centra en las formas más que en el fondo. Los socialistas han convocado una rueda de prensa a las 12.30 horas en la que estará Adriana Lastra, pero ha sido el presidente del Principado, Adrián Barbón, el que se ha fijado en un detalle que ayer llamó mucho la atención del dirigente federativo. Se refirió a cuando Cuetos Lobos dijo que "ni Barbón ni la señorita Adriana Lastra forman parte del fútbol" para explicar que él no iba a dimitir porque se lo hubiera pedido el principal partido del Principado a raíz de su apoyo José Luis Rubiales tras la rueda de prensa en la que dio su versión del polémico beso a Jenni Hermoso.

Es, precisamente, en el término "señorita" donde ha incidido Barbón con un tuit en el que acusa de tener una actitud machista a Cuetos Lobo por emplear esa expresión para referirse a Lastra y no emplear ninguna similar para cuando se refirió a su figura. "No soy machista, no hay machismo, rechazo el machismo, aquí no hay comportamientos machistas, aquí no existen abusos machistas, el machismo no existe… pero… Cuando me tengo que dirigir a dos personas digo: 'Ni Barbón ni la SEÑORITA Adriana Lastra'. Saquen sus conclusiones", ha escrito Barbón en su cuenta de Twitter.

No soy machista, no hay machismo, rechazo el machismo, aquí no hay comportamientos machistas, aquí no existen abusos machistas, el machismo no existe…

pero…



Cuando me tengo que dirigir a dos personas digo: “ni Barbón ni la SEÑORITA Adriana Lastra”



Saquen sus conclusiones. — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) 30 de agosto de 2023

Aunque no acusara directamente de machismo a Cuetos Lobo sí que lo ha dejado bastante claro. No solo por sus palabras iniciales sino porque un usuario le respondió diciendo que "quien hizo ese comentario es un machista" a lo que Barbón respondió que "evidentemente". Lastra también comentó el tema. Lo hizo con gracia, publicando una foto en la que se puede ver una camiseta que pone: "Perdona, call me señora".

Continúa asÍ viva la guerra de la Federación Socialista Asturiana-PSOE (FSA) con la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA), que no tiene visos de que apagarse por ahora. Se trata del frente asturiana del gran debate nacional a raíz de la controvertida actitud de Rubiales durante la celebración del título mundial de la selección femenina de fútbol de España.