Nuevo capítulo en el frente asturiano de la polémica por el "caso Rubiales". José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA), no dimite y ha reaccionado aclarando su postura y la de su directiva después de que la Federación Socialista Asturiana (FSA) pidiese su cese por apoyar a Rubiales tras su rueda de prensa dando su versión del ya archiconocido beso a la futbolista Jenni Hermoso durante la celebración del mundial femenino en Australia.

Cuetos Lobo no solo ha manifestado que no dejará el cargo, sino que ha dicho que repudia la actitud de José Luis Rubiales durante la celebración mundialista de la selección femenina, aunque sí apoya la gestión económica de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realizada por Rubiales. Matiza así su posición, que generó más que dudas tras su reacción inmediata a la polémica rueda de prensa de Rubiales, en la que se levantó para ovacionarle.

“Comparezco para aclarar y matizar las declaraciones del pasado viernes. Quiero dejar muy claro que en ningún momento he apoyado el comportamiento de Rubiales en la final; pero si se me pregunta si Rubiales debe seguir como presidente, es porque apoyo la gestión deportiva del presidente”, ha expresado.

Cuetos Lobo ha querido justificar así sus aplausos a Rubiales en su ya famosa y controvertida intervención pública para explicar lo sucedido con Jenni Hermoso. "Vamos a la asamblea porque era nuestro deber. Una vez que estamos ahí, escuchamos y ya. Aplaudí y aplaudo la gestión deportiva. De ahí no me voy a salir”, ha repetido una y otra vez el presidente de la RFFPA. "Me levanto y aplaudo y lo hago por la gestión. ¿Alguien está en mi cabeza para saber qué aplaudo?", se ha preguntado.

En resumen, apoya la gestión deportiva y económica de Rubiales al frente de la Federación Española, y por eso lo aplaudió, pero repudia su actitud en el Mundial. “No apoyo bajo ningún concepto su comportamiento en la final. He comunicado con una carta privada la forma de trabajar de la federación”, afirmó en referencia a una misiva enviada este lunes a Adrián Barbón, presidente del Principado.

De igual manera, ha cargado contra la petición pública de dimisión realizada por Barbón y Adriana Lastra. "No enjuicio las declaraciones del Presidente del Principado; las respeto, pero no las comparto”, ha señalado antes de ganar rotundidad en sus afirmaciones acerca de este punto. "El Presidente del Principiado y la señorita Adriana Lastra no forman parte del fútbol, no son asamblearios. Si el fútbol asturiano no me quiere, me voy a casa, pero no me voy porque quieran los políticos. No le digo a él cómo tiene que gobernar", enfatizó. Y sentenció: "No he matado a nadie y no he cometido ningún delito".

“Estoy porque la asamblea del futbol asturiano me ha puesto y es ella la que me tiene que quitar, solo ellos puede quitar y poner presidentes; no está en la mano de ningún gobierno”, ha afirmado para intentar zanjar el asunto de su continuidad en el cargo.

Cuetos Lobo ha repasado la gestión realizada por su directiva, afirmando que “no hemos tenido ni una sola denuncia de acoso; somos de las pocas federaciones que puede decir eso”. "Quiero que sepáis que la junta se debe al futbol asturiano y fomentaremos la igualdad”, ha aclarado en su comparecencia, en la que ha confesado que "cuando vi el gesto de Rubiales, no me sentí bien, y el propio presidente ha pedido perdón”. También ha querido dejar claro que no está de acuerdo "en que vuelva Rubiales" y respalda que Pedro Rocha, presidente de la federación extremeña, asuma el mando.

La directiva de la RFFPA ha emitido además un comunicado aclarando su postura y explicando que ya hizo lo propio a través de una carta a Adrián Barbón.