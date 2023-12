Jimena quiere ser Mundial: la jugadora del Lobas Oviedo de balonmano, la única asturiana de la selección juvenil

Jimena Merino, ovetense de 17 años, tiene una vida muy ajetreada en la que trata de llevar muchas cosas adelante: juega en el Lobas Oviedo, en la Liga Guerreras Iberdrola; estudia segundo de Bachillerato, un curso importante que culminará con el examen de acceso a la Universidad, y, por si fuera poco, ahora también ha entrado en los planes de Cristina Cabeza, seleccionadora nacional juvenil, equipo que el próximo verano disputará el Mundial de su categoría, que está previsto que se celebre en China.

Lo lleva todo "más o menos bien", con esfuerzo y con el apoyo incondicional de una familia que, explica la extremo derecho del Lobas Oviedo, ha asumido su amor por el balonmano como algo propio: "Es mi vida y es su vida, no sé qué harían sin ello, aman el balonmano más que yo, les encanta", añade. Reconoce que este año, en cuanto a los estudios, "la diferencia es abismal", aunque dice que lo va "llevando": "Las notas han bajado un poco, pero estoy convencida de que después subirán".

Esta temporada está siendo crucial en la evolución de la jugadora carbayona, puesto que ha dado ya un paso definitivo al primer equipo, compitiendo en la máxima categoría y siendo exigida como una más: "Manolo Díaz (entrenador del Lobas) me está dando minutos, ya no estoy en el equipo por circunstancias y me lo repite mucho, que no ponga la excusa de que soy juvenil, que soy una más". Ella está asumiendo esa confianza y reconoce que lo está "disfrutando": "El año pasado me costó más". Lo hace, además, compartiendo equipo con algunas de las que han sido sus entrenadoras desde niña, como Carmen García-Calvo, que aún la entrena cuando va con el equipo juvenil, o con Aida Palicio. Con el primer equipo hizo su partido más destacado en la Copa de la Reina, marcando 4 goles, uno de ellos decisivo a tres minutos del final y con el marcador empatado.

En cuanto a su aventura con la selección, Jimena sabe que no será fácil estar en China, pero sabe que está en la pelea: "Creo que tengo opciones, pero mi primera convocatoria fue este año y hay jugadores que llevan yendo a la selección desde los 12 años. Además, están mirando a muchas jugadoras, es importante no relajarse. Yo voy sin expectativas, trabajando, en febrero hay otra convocatoria para prepararse para el Mundial y esa será importante".

Los cinco partidos que ha jugado con España los ha ganado: debutó el 13 de octubre marcando dos goles en el 30-17 amistoso contra Polonia; al día siguiente, marcó 3 goles en el 21-20 también contra Polonia; y en el Escandibérico, marcó 1 gol en el 27-17 contra Suecia; 5 goles en el 33-24 contra Portugal y se quedó sin marcar en el 28-21 contra Noruega.

Jimena es el orgullo de sus padres y también del pueblo de su madre, Berducedo, en el concejo de Allande. "Están orgullosos de que sea de allí", explica. La extremo es una jugadora singular, un poco contracorriente, en un deporte que busca cada vez más el físico: "Soy la más bajita de la selección, con 1,63, suelen buscar la altura, pero en la posición de extremo no es tan importante". Ella confía en dar la talla para estar este verano en China.