Fin a la gloriosa racha del Telecable Gijón de hockey sobre patines: El Vila-Sana y su portera pueden con las asturianas (1-3)

Telecable Gijón, 1-Vila-Sana, 3 Telecable Gijón, 1-Vila-Sana, 3 Telecable Gijón: Fernanda Hidalgo, Sara Lolo, Marta Piquero, Nuria Almeida y Sara Roces. También jugaron Ana Catarina y María Igualada. Vila-Sana: Sandra Bento, Daiana Silva, Luchi Agudo, Victoria Porta y Gimena Gómez. También jugaron Laura Barcons y Flor Fellamini. Goles: 1-0. min.5: Nuria Almeida. 1-1, min.8: Victoria Porta, de penalti; 1-2, min.13: Victoria Porta y 1-3, min.32: Luchi Agudo. Árbitros: Silvia Coelho y Pedro Figueiredo (Portugal). Mostraron tarjeta azul a Sara Lolo (m.13). Mata Jove: 300 espectadores.

El Vila-Sana acabó con la racha de títulos consecutivos del Telecable Gijón. El equipo catalán logró dar la vuelta a la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa de Europa, que se le había puesto cuesta arriba tras perder en su cancha 2-3, pero ayer en Mata Jove ganó por 1-3 en un partido que respondió a lo esperado entre dos equipos que jugaron al ataque.

El Telecable Gijón no se fiaba de la ventaja lograda en el partido de ida y salió como si fuera una final. Desde el inicio los dos equipos mostraron claras sus intenciones de no especular y en el primer intercambio de ocasiones las gijonesas se adelantaron en el marcador. Fue una jugada que se inició en las inmediaciones del área del Vila-Sana, donde los árbitros señalaron una falta. Las catalanas tuvieron unos segundos de indecisión, de lo que se aprovechó el Telecable para lanzar una contra culminada con un gran disparo de Nuria Almeida. La ventaja aumentaba a dos goles y la cosa pintaba bien.

Nada más lejos de la realidad. Apenas tres minutos más tarde la pareja arbitral, bastante protestada por parte de los aficionados, señaló penalti que Victoria Porta transformó, estableciendo la igualada. Los dos equipos siguieron jugando al ataque y, al igual que sucediera en la segunda parte del partido disputado en Vila-Sana, la portera Sandra Bento se erigió en protagonista y sus paradas tuvieron mucho que ver en la clasificación de su equipo.

Mediada la primera parte, una nueva decisión arbitral, tarjeta azul a Sara Lolo con la consiguiente falta directa, permitió que las visitantes se adelantaran en el marcador porque de nuevo Victoria Porta superó a Fernanda Hidalgo.

En la segunda parte las gijonesas se fueron a por el empate, pero la defensa catalana tapaba todos los huecos y cuando no lo hacía estaba la portera. Con el Telecable Gijón volcado al ataque llegó una contra de Luchi Agudo que cruzó un potente disparo que se coló por la escuadra. El Vila-Sana daba la vuelta a la eliminatoria, pero quedaban aún muchos minutos que fueron un constante bombardeo de disparos, ninguno de los cuales fue gol.

A falta de tres minutos y medio el Telecable Gijón tuvo la gran oportunidad de empatar la eliminatoria. Nuria Almeida fue objeto de penalti que lanzó Marta Piquero pero se encontró de nuevo con Sandra Bento. En los últimos instantes Natasha Lee quitó a la portera para tener cinco jugadoras de campo, pero el Vila-Sana se defendió a la perfección y no dejó ni un hueco.

Las gijonesas se quedan fuera de la final a cuatro y no podrán defender el título. Por su parte, el Vila-Sana logra en el enésimo intento superar en una eliminatoria al Telecable Gijón. Quedan otros dos títulos por disputarse, OK Liga y Copa de la Reina, este dentro de dos semanas, por lo que las asturianas no pueden venirse abajo.

