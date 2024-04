El Unión Financiera Balonmano Base Oviedo necesita reaccionar: "Necesitamos la energía de Vallobín"

El Unión Financiera Base Oviedo tiene hoy (18.30 horas) un difícil compromiso ante el Guadalajara, líder de División de Honor Plata. Se trata del penúltimo partido del equipo carbayón en casa y necesita sumar cuanto antes para espantar los fantasmas del descenso, más presentes tras perder sus dos anteriores encuentros. Uno de los pilares de este equipo es el argentino Gonzalo Carou (Buenos Aires, 1979), veterano bregado en mil batallas, especialista defensivo y uno de los que está llamado a liderar la reacción del equipo para salvar una categoría a la que tanto trabajo les costó llegar.

"La verdad es que está siendo una temporada extraña, nos estamos entrenando bien, pero luego las cosas no nos salieron en los partidos ante Antequera y El Cisne y ahora tenemos un calendario complicado", analiza el que fuera internacional con Argentina. Lo bueno es que este equipo ha demostrado ser capaz de competir contra cualquiera. "A veces parece que jugamos mejor contra los equipos de arriba, no tendría que ser lo normal, pero ahora ya no podemos dejar pasar ninguna oportunidad", añade Carou.

Una de las claves que hay detrás de las dificultades que está pasando el equipo de Oviedo esta temporada está en la mala fortuna que está tenido con las lesiones, perdiendo a uno de sus grandes referentes, Carlos Ruesga, durante buena parte de la campaña, y a otro de los fichajes importantes, Carlos González, también durante un montón de meses, aunque ya se ha recuperado. "Ha sido raro, hemos tenido las lesiones de los dos Carlos, alguna salida que no esperábamos, pero no hay excusas, tenemos que sumar cuanto antes", explica el defensor. Carou, en su tercera temporada en el equipo de Oviedo, no elude su responsabilidad y asegura que le toca dar "un paso al frente": "Los veteranos tenemos que dar un paso al frente, no está siendo un problema de actitud, pero es verdad que cuando llegan los partidos no sé si nos puede el nerviosismo". En el caso de la derrota ante los pontevedreses de El Cisne, Carou sí que achaca al equipo que se vio por delante y se relajó: "Pudo haber algo de relajación y en esta categoría si te relajas te pasan por encima".

El reto ahora es "ganar al mejor equipo de la categoría", el Guadalajara, que se está jugando el ascenso a la Liga Asobal. Para eso esperan contar con un pabellón de Vallobín repleto de gente. "Más de una vez cuando hemos tenido dudas el pabellón ha apretado y parecía que los goles valían doble, necesitamos que se llene y que no se canse de animar al equipo; nosotros les vamos a devolver esa energía", añade Carou.

Tiene claro el argentino que van a salvar la categoría para dar más lustre a todo el trabajo que está haciendo el club. "La directiva está haciendo mucho esfuerzo, un gran trabajo, también los entrenadores, con el segundo equipo luchando por ganar en Segunda, el juvenil campeón de Asturias, las chicas peleando por el sector… Se han conseguido cosas importantes y tenemos que mantenernos como sea", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo