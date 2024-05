Pedro López Ferrer, presidente del Fodeba, sobre la fusión con el Gijón Basket: "De la unión nace la fuerza"

El Fodeba está cerrando una nueva temporada en la que sus equipos están cumpliendo con los objetivos marcados. El club gijonés se mantiene como la mayor cantera del baloncesto femenino asturiano sin perder la filosofía de "educación y baloncesto" que ha marcado su trayectoria. La directiva que encabeza Pedro López Ferrer ha dado un paso importante con la incorporación de varios profesionales cuyo trabajo está haciéndose notar en el desarrollo del club. Ferrer está satisfecho con la marcha del club.

–Todos los años vamos dando pequeños pasos, quizás la velocidad no es la que me hubiera gustado porque tengo un nivel competitivo muy alto, pero se están haciendo las cosas moderadamente bien y hemos dado un pasito más. Cada vez somos más, este años tenemos 11 equipos de canasta grande, 3 copas y 15 equipos en escuelas deportivas, además de dos en el colegio de Educación Especial de Castiello. En total, 31 equipos y 324 niñas, hay también algún niño porque en los equipos de canasta pequeña de algunos colegios son mixtos. Esta temporada la novedad es el equipo de madres.

–¿Qué destacaría de esta temporada que está a punto de acabar?

–En los equipos de copa, el benjamín y el alevín están clasificados para las finales a cuatro, en escuelas también. Creo que vamos a ser el único equipo de Gijón que meta a todos sus equipos de canasta pequeña en las finales a cuatro y de Asturias creo que solo el ADBA lo ha hecho también. Esto es importante porque es donde está la base. A nosotros nos mató la pandemia y ya se ha visto que hay un agujero en infantil y cadete. Sin embargo, en junior tenemos tres equipos que es un gran número y ya suponen un gasto importante para el club. En Autonómica también estamos en la final a cuatro y el equipo de Nacional está haciendo un papel bastante digno.

–¿Ve el futuro con optimismo?

–Hay un grupo de jugadoras que tienen que ser la base del equipo de Nacional. Estoy esperando que los entrenadores me digan "vamos a dar el salto, trae un par de refuerzos que estamos preparados para dar el salto". En estructura estamos preparados para dar ese salto, pero luego hay que ratificarlo en la cancha.

–¿De qué está más satisfecho este curso?

–La apuesta que se hizo por mejorar la estructura es de lo que más contento estoy esta temporada. Incorporamos gente profesional que ya puede dedicar toda su cabeza y su tiempo, y ello nos ha dado un salto de calidad. Juanfran lo está haciendo muy bien con los equipos de base, está muy centrado en eso. Tiene una visión de todos los colegios que manejamos: Jovellanos, San Vicente, Río Piles, Jacinto Benavente, Patronato San José, Los Campos, Laviada. Esto es lo que nos va a producir seguir creciendo. Arriba también porque los equipos están consolidados en sus categorías y con gente prometedora que van a reforzar arriba y las del primer equipo llevan tiempo jugando y además con carreras importantes de ingeniería o medicina, todas tienen que formar un bloque que sea la clave.

–¿Qué importancia tienen los entrenadores en la evolución del club?

–Un dato importante es que en canasta grande, de once equipos que tenemos en siete de ellos los entrenadores tienen el título nacional. Este año llegaron Miguel Castro, un ingeniero naval que vino a trabajar a Asturias pero que tiene una amplia trayectoria como entrenador en las selecciones gallegas y se ha integrado muy bien en el club, y Pablo Suárez, con el que también estamos muy contentos. Los dos vienen a reforzar a nuestros entrenadores de siempre como Ramón, Michel, Javi Melón...Y por supuesto la labor de Charly como director deportivo, que hace un gran tándem con Juanfran. De eso estoy muy contento.

–¿Y la economía?

–Económicamente el club está bien. El equipo que encabezo desde hace 9 años tiene clara nuestra filosofía, que es "educación y baloncesto". Los cimientos económicos son muy firmes y llevamos un rigor presupuestario muy alto.

–¿Cuentan con muchas ayudas públicas?

–El Ayuntamiento nos ayuda, tenemos un convenio. Confían en nosotros y en nuestro trabajo y estamos contentos. Siempre queremos más, pero entiendo que su presupuesto también es limitado. Tanto antes con Tuero como ahora con Pañeda siempre nos han felicitado por el trabajo que estamos realizando. Al Principado le pediría que nos tuviera más en cuenta.

"¿Una fusión con el Gijón Basket? Me gustaría, de la unión nace la fuerza"

–Se vuelve a hablar de la posibilidad de una fusión entre el Fodeba y el Gijón Basket.

–El tema de una fusión entre Gijón Basket y Fodeba se lleva hablando desde hace ya varios años. Mas allá de la situación en la que están ahora, con nuevas elecciones, es un proyecto que me gustaría porque de la unión nace la fuerza. Gijón Basket y Fodeba son dos clubes muy parecidos que podíamos hacer una cosa guapa. Siempre nos separó el equipo de EBA porque lleva muchos recursos y económicamente hablando es un tema complejo. Ahora tiene que verse quien será el nuevo presidente del Gijón Basket y si quiere que ambos clubes, con la independencia necesaria, podamos trabajar juntos. Nos pondríamos en más de 500 familias.

–¿Será pues algo que se abordará cuando se conozca la nueva directiva del Gijón Basket?

–En todas estas cosas luego hay que darle un formato administrativo. Si las dos personas que tienen que acordar esto, me refiero a los dos presidentes, sometidos evidentemente a la decisión de los socios, están de acuerdo no veo cuál es el problema. No tiene por qué desaparecer ningún equipo, de lo que se trata es de integrar, no de que desaparezcan equipos. El formato obviamente hay que estudiarlo para poder ser cuanto más grandes mejor y generar más recursos. Es un tema que se lleva hablando hace muchos años y no voy a ocultar que el descenso del equipo de EBA puede facilitar las cosas, es un equipo que les llevaba más de la mitad del presupuesto.

–Usted lleva muchos años vinculado al baloncesto, ¿cómo ve la situación actual del baloncesto en Gijón?

–Me da mucha pena cómo está el baloncesto en Gijón porque se que aquí hay afición que quiere este deporte. Me da pena no solo la situación en Gijón, en Asturias en general. La realidad es que el ADBA, que es el referente femenino en la región, ha bajado y Oviedo, que es el masculino, se ha salvado pero lucha por no bajar. De EBA bajaron dos equipos...Necesitamos otra vez generosidad por parte de todos, esa generosidad que hubo en el año 1982 para saber si Gijón quiere tener un equipo arriba o no.

Suscríbete para seguir leyendo