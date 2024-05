Ivanchu desata la locura en Les Caleyes: tres goles suyos clasifican al Lealtad y dejan fuera al Ceares en la lucha por el ascenso a Segunda Federación

Lealtad, 3-Ceares, 1

Lealtad: Junquera (2); Orviz (3), Omar (2), Marcos Blanco (2), Adri Díaz (1), Ivanchu (3), Montequín (1), Riki (2), Jhon (1), Agus Porto (2) y Alberto Espeso (2).

Cambios: Kiku (s. c.) por Jhon, min. 81. Héctor (s. c.) por Montequín, min. 87. Dindurra (s. c.) por Riki, min. 90.

Ceares: Juan (2); Héctor (2), Herrero (1), Mario (1), Pelayo (2), Llerandi (2), Peramos (1), Adrián Rodríguez (2), Ferreiro (1), Óscar Molina (2) y David Fernández (1).

Cambios: Madeira (1) por Adrián Rodríguez, min. 60. Mateo (1) por Óscar, min. 60. Ricardo (1) por Mario, min. 71. Guillermo (s. c.) por David Fernández, min. 80. Mateo Nistal (s. c.) por Llerandi, min. 80.

Goles: 0-1, min. 30: Llerandi. 1-1, min. 49: Ivanchu. 2-1, min. 60: Ivanchu. 3-1, min. 63: Ivanchu.

Árbitro: Cardoso Rodríguez (Comité Gallego). Expulsó al visitante Ferrero por doble amarilla en el min. 69. Amonestó por parte local a Junquera y por parte visitante a Adrián y a Peramos.

Les Caleyes: Unos 600 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del exalcalde Manuel Busto.