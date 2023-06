La rebaja de la luz llegará al doble de industrias, pero sin aumentar los fondos

El Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación del estatuto del consumidor electrointensivo para ampliar el número de industrias beneficiarias de ayudas para pagar la luz. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró que se pasará de 612 industrias con la denominación de electrointensivas a 1.180. "Supone incrementar casi el doble las empresas beneficiarias", señaló Rodríguez. No obstante, ese incremento de beneficiarios no va a acompañado, de momento, de una mayor dotación de fondos –para este año hay presupuestados 91 millones de euros, como en años anteriores–, como reclamó la patronal FADE y los sindicatos UGT y CC OO de Asturias para que las grandes industrias asturianas no pierdan intensidad de ayudas con la ampliación de beneficiarios.

La asociación AEGE, que agrupa a grandes consumidores de energía como ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, había presentado alegaciones a los borradores de la reforma del estatuto. No obstante, ayer evitó valorar las modificaciones aprobadas por el Gobierno hasta estudiar con profundidad el contenido del decreto. "Con la modificación que aprobamos del estatuto del consumidor electrointensivo reforzamos la política industrial de España y mejoramos la competitividad de la gran industria", aseguró el ministro de Industria, Héctor Gómez. El estatuto regula dos mecanismos de mitigación de costes, por un lado una compensación a la industria por los cargos en la factura eléctrica para la financiación de renovables, cogeneración de alta eficiencia y extracostes de generación en territorios no peninsulares, y por otro una cobertura de riesgos derivados de la compraventa de energía eléctrica a medio y largo plazo. Las modificaciones del estatuto afectan a los requisitos para acceder a la condición de consumidor electrointensivo y a los sectores subvencionables. "Se amplía el catálogo de las ramas económicas que se pueden acoger a esta figura, especialmente en el ámbito de las industrias extractivas y de sectores manufactureros", destacó la ministra Isabel Rodríguez. Empresas con presencia en Asturias como OroValle, que explota la mina de oro de Belmonte, habían reclamado su consideración como electrointensivas y ahora podrán beneficarse de las ayudas. También empresas de los sectores lácteo y cárnico, con fuerte presencia en Asturias. La reforma del estatuto también establece la obligación de realizar inversiones en eficiencia energética y modifica la metodología para el cálculo de la ayuda. Las directrices distinguen entre dos tipos de sectores que pueden acceder a ayudas: sectores "en riesgo significativo" de deslocalización y sectores "en riesgo" de deslocalización. La intensidad de ayuda máxima para los primeros se mantiene en el 85% de los costes subvencionables, mientras que para los segundos es del 75% (puede llegar al 85% si se cumplen ciertas condiciones). Se añade la posibilidad de conceder una ayuda adicional por encima del 85% a aquellas instalaciones especialmente electrointensivas entre las que podrían encuadrarse las grandes fábricas asturianas. No obstante esa posibilidad queda limitada a "si hay presupuesto disponible una vez todas las instalaciones han recibido la ayuda máxima". Aprobada la nueva tarifa regulada de la electricidad, que no se aplicará hasta 2024 Dentro del paquete de medidas energéticas aprobado ayer por el Gobierno se incluye la reforma de la tarifa regulada de la luz, el denominado "Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor" (PVPC). La reforma se ha diseñado con el objetivo principal de proteger a los consumidores de la excesiva volatilidad que provoca el modelo actual, enteramente vinculado al mercado mayorista diario de la electricidad. Sin embargo, la nueva tarifa no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2024 "para que las comercializadoras tengan tiempo a adaptarse", señaló ayer la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que destacó que los consumidores no tendrán que hacer nada con el cambio de modelo A partir del 1 de enero de 2024 la fijación de la tarifa tendrá en cuenta referencias de los mercados a futuro de la electricidad con el fin de aportar más estabilidad a la factura final. Esta incorporación de los futuros será gradual: representará el 25% en 2024; el 40% en 2025 y el 55% en 2026. La referencias de precios de los mercados a futuro, a su vez, estará integrada por una cesta de productos a plazo con distinto horizonte temporal: el 10% correspondería al producto mensual; el 36%, al producto trimestral y el 54% al producto anual. Las compañías han valorado "positivamente" la reforma a través de la patronal eléctrica Aelec. Subrayan que el nuevo mecanismo no pierde completamente la variación horaria de los precios, dando las señales adecuadas para que la demanda traslade su consumo a las horas de menor precio.