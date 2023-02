El Qatargate obliga a José Ramón Bauzá a declarar hasta ocho viajes que había ocultado

El eurodiputado de Ciudadanos y expresidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, se ha visto obligado a declarar hasta ocho viajes que no constaban en sus declaraciones oficiales del portal del Parlamento Europeo después de que saltara el Qatargate, uno de los mayores casos de corrupción del organismo que acabó con la detención de la vicepresidenta de la Cámara, la socialista griega Eva Kaili.

Según revela un extenso informe del prestigioso organismo Transparencia Internacional, el político mallorquín es la persona que más declaraciones ha presentado después de que saltara el escándalo. Hay que recordar que desde 2021 lideraba un «grupo de amistad» entre la Unión Europea y Qatar. Varios eurodiputados explicaron durante los días posteriores a las primeras noticias que este tipo de uniones actúan al margen de la ley y son «exactamente» un lobby de presión.

«Descubrimos que de un total de 321 declaraciones presentadas durante los primeros 3,5 años del mandato actual, la friolera de 103 (o el 32 %) se presentaron durante el período de dos meses desde el inicio de Qatargate. Esto significa que al menos 53 eurodiputados infringieron el propio código de conducta del Parlamento. Decimos ‘al menos’, porque es posible que haya diputados al Parlamento Europeo que aún no hayan presentado declaraciones sobre eventos pasados», detallan en el informe.

Bauzá ha incluido en sus declaraciones un viaje a Polonia para visitar el campo de concentración de Auschwitz los días 20 y 21 de enero de 2020; una conferencia sobre aviación celebrada en Bolonia el 27 de agosto de 2021; varios eventos del Global Tourism Forum en Dubai, Emiratos Árabes Unidos —disfrutó tres noches del lujoso hotel de cinco estrellas Rixos Premium Dubai JBR— entre el 23 y el 26 de marzo de 2022. Solo tres días más tarde Qatar le invitó al Doha Forum con un billete en business y estancia en el JW Marriott Marquis City Center Doha, otro hotel de cinco estrellas.

Más adelante, concretamente el 31 de mayo de 2022, viajó hasta Bahréin (también en business) para asistir a la conferencia UE-Bahrein Broadening the Tent. Disfrutó, como anteriormente, de dos noches en el Gulf Hotel Bahrain, otro cinco estrellas.

Cinco meses más tarde, en octubre, viajó hasta Israel (esta vez en clase turista, pagado por Bruselas) con una delegación europea. Estuvo tres noches en el imponente Royal Beach Tel Aviv.

En noviembre de 2022 el Global Tourism Forum celebró tres días de encuentros y conferencias en Bali, aunque en la declaración de Bauzá no consta un viaje, solo tres noches en el hotel Movenpick Resort & Spa.

Finalmente entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre de 2022 participó en el World Travel and Tourism que tenía lugar en Riad, capital de Arabia Saudí. Según los datos aportados por el propio político, viajó en business y se hospedó seis noches en el The Ritz-Carlton, uno de los más opulentos de la ciudad. Justo seis días después de su último viaje se destapó el Qatargate.

Pese a toda la información nueva que ha aportado, Bauzá no ha explicado públicamente cuál era su labor al frente del Grupo de Amistad, si recibió sobornos o por qué no había declarado sus viajes. Se limitó a decir que no había cobrado ni un euro, aunque no respondió a los periodistas que trataron de contactar con él. Además existe un caso importante que tampoco ha aclarado ni aparece en estas nuevas declaraciones públicas: Bauzá viajó a Qatar durante el mes de septiembre de 2021 con uno de los principales investigados por sobornos en el Parlamento Europeo, el eurodiputado Marc Tarabella —cuyo domicilio en Bruselas registró la Policía y se incautó material informático— y allí ofrecieron una rueda de prensa para elogiar los «avances» del país árabe justo cuando estaban siendo denunciadas las muertes de miles de trabajadores en la construcción de los campos de fútbol para el Mundial de 2022. A través de Twitter publicó varias imágenes acompañadas de este texto: «Muchas gracias a las autoridades qataríes por permitirme vivir dos días extremadamente emocionantes en lo personal y profesional».

Transparencia Internacional recuerda que en 2013 se introdujo una norma en el código de conducta de los diputados al Parlamento Europeo según la cual los diputados al Parlamento Europeo deben declarar todo evento organizado por un tercero en el que sus gastos de viaje, alojamiento o estancia hayan sido pagados o reembolsados por un tercero.