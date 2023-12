Coalición Canaria cree que gana peso en el Congreso con Podemos en el Mixto

Revolución en el grupo Mixto del Congreso tras el desembarco en él de los cinco diputados de Podemos, que han abandonado el grupo parlamentario de Sumar por desavenencias con la plataforma liderada por Yolanda Díaz. El movimiento de la formación morada va a trastocar totalmente la dinámica parlamentaria del Mixto, en el que se encuadra la única diputada de CC, Cristina Valido, obligando ahora a renegociar con los recién llegados los puestos en las comisiones y a redistribuir las subvenciones a que tienen derecho, además de los tiempos de intervención en los plenos y el reparto de iniciativas. Sin embargo, la formación canaria considera que la nueva situación no solo no le mermará protagonismo político, sino que ganará peso en el Pleno ante la posibilidad de que los cinco escaños de Podemos sean más beligerantes con el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar y se desmarquen de sus iniciativas.

Valido considera en este sentido que su voto va a ser más trascendental pese a que podría perder su puesto en una de las comisiones claves de la legislatura, la de Presupuestos, que le había correspondido tras la negociación con sus hasta ahora únicos compañeros de grupo, Néstor Rego, del BNG, y Alberto Catalán, de UPN. Pero la diputada tinerfeña insiste en que “si hasta ahora mi voto era importante para el Gobierno, ahora podría ser trascendental en algunas votaciones”. Con todo, reconoce que ahora tendrá que renegociarse todo entre los cuatro partidos que van a conformar el grupo teniendo en cuenta que van a pasar de tres diputados a ocho. Una de las nuevas integrantes del Mixto será la canaria de Podemos, Noemí Santana, siguiendo los pasos que ya diera en la pasada legislatura su excompañera de partido Meri Pita.

“Es la crónica de un paso anunciado, porque hace tiempo que todos presumíamos que esto se iba a producir, algunos pensaban que iba a tardar algún tiempo más, pero ellos sabrán qué es lo que ha detonado la decisión, y nosotros no vamos a valorar lo que se decide en otros partidos”, afirmó este miércoles Valido, quien no considera que por ahora quepa calificar a sus nuevos compañeros de grupo como “tránsfugas” por el hecho de que abandonen las siglas por las que fueron elegidos en las elecciones del 23 de julio para pasarse al Mixto. “Todo es muy precipitado como para poder calificar de tránsfuga a nadie. Tendremos que escuchar las versiones de las dos partes y qué motivos les lleva a adoptar esta decisión, pero en nuestro ánimo no está ahora entorpecer el buen funcionamiento y la coordinación del grupo con los nuevos integrantes”, recalcó la diputada de CC.

Según ella, las tres diputadas y el diputado de Podemos que abandonan Sumar “están en todo su derecho de venir al grupo Mixto y lo que trataremos es de tener la mejor relación posible”, asumiendo que "habrá que volver a distribuir las comisiones". Se han dirigido a nosotros haciéndonos llegar su voluntad de no perjudicar a nadie, sino poder trabajar juntos correctamente y espero que en los próximos días se pueda ir determinando todo. Todo es tan precipitado que ellos mismos carecían de información para saber los pasos que hay que dar. Este mes es Rego el portavoz y será el portavoz.

Valido fue contactada el martes por Noemí Santana para darles a conocer la decisión de los representantes de Podemos y asegurarle que “no querían perjudicar a nadie”, transmitiéndole su voluntad de coordinarse con los tres diputados actuales del Mixto para el adecuado funcionamiento del grupo. En relación con el reparto de puestos en las comisiones, la idea por parte de Podemos parece ser la de estar presentes en aquellas en las que tenían presencia en las Mesas de esas comisiones, porque si no tienen representación en ellas no tendrían opciones de recuperar esos cargos, que en todo caso quedaría a expensas de lo que decidan los grupos en esos órganos parlamentarios. El PSOE y Sumar deberán valorar si ‘castigan’ a Podemos retirándoles el apoyo para mantener esos puestos, o transigir para no poner en contra a la formación morada en la tramitación de leyes a partir de ahora. Entre esas comisiones en disputa se encontraría la de Derechos Sociales de la que Noemí Santana ostentaba precisamente la presidencia. Sería, por tanto, una de las comisiones en las que perdería la plaza Valido, que asumió la vocalía y portavocía del Mixto, para que Santana tuviera posibilidades de recuperar la presidencia.

Menor subvención para CC

Otro de los aspectos a negociar sería la distribución de las subvenciones, aunque en este caso Valido entiende que no habrá dificultades en establecer el reparto interno, pero también reconociendo que perderá fondos. El grupo Mixto en total recibiría al mes una subvención de 44.316 euros (sumando la parte fija con la variable) con los ocho diputados, según el régimen económico de la Cámara Baja fijado este año. Si este dinero se repartiese entre todos los diputados por igual, unos 5.500 euros por diputado (frente a los 11.800 si solo fueran tres escaños), el 62% de toda la subvención al Mixto irá a parar a los miembros de Podemos. En todo caso, Valido insistió en que toda la nueva dinámica del grupo se tendrá que negociar en los próximos días, una negociación que el actual Mixto ha dejado en manos del diputado del BNG por ser el portavoz de turno del grupo en este momento, pero también porque tiene una mayor interlocución y conexión con Podemos.

Sobre la ruptura del grupo de Sumar y su posible afectación a la estabilidad de la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confió en que tal circunstancia no ponga en riesgo los avances que se propone impulsar el Ejecutivo. “El Gobierno progresista constituido avanza, camina y sacará adelante los presupuestos de 2024, para el que ya hemos dado los primeros pasos”, afirmó Torres. Reconoció que “hay una situación nueva” pero que “desde el Gobierno seguiremos trabajando con todos los grupos para poder sacar adelante proyectos que tengan como objetivo fundamental la defensa del estado del bienestar y no tengo ninguna duda de que los cinco diputados del Podemos estarán con las propuestas de avances sociales, de igualdad y de equidad que tenemos para una España mejor”.

En este marco, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, concertó este miércoles una próxima reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para empezar a analizar los presupuestos del próximo año cuya elaboración por el Gobierno central está ya iniciada. La idea de Montero es presentar el proyecto de ley de nuevas cuentas en el Congreso en marzo, y Clavijo quiere cerciorarse de que incluye todos los aspectos presupuestarios pactados entre CC y el PSOE. Clavijo y Montero hablaron tras el acto en el Congreso de homenaje a la Constitución, al que asistió el presidente de Canarias, donde quedaron para una revisión conjunta de la ficha canaria en las cuentas públicas el próximo lunes.