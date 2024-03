El abogado José María Corbín pagó 172.000 € en efectivo para reformar el chalé "de Rita Barberá" en Xàbia (Alicante)

El abogado José María Corbín pagó 172.000 euros en efectivo para reformar el chalé familiar ubicado en Xàbia (Alicante), según recoge el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al caso Azud. Se trata de la segunda residencia adquirida por Corbín y su mujer, "adquirida por compraventa formalizada en escritura otorgada en Valencia el 7 de diciembre de 1994". Aunque en Xàbia era "algo completamente conocido que esta casa es la casa de Rita Barberá", según declaró el constructor que se encargó de las obras de reforma.

El albarán de otra empresa que la Guardia Civil encontró al registrar la segunda residencia de los Corbín Barberá también iba encabezado como "Ref. Rita Barberá Tosalet", en referencia al nombre de la "Urbanización El Tosalet" (sic). Las reformas del chalé de Xàbia, ubicado en la partida del Tossalet, es para la Guardia Civil uno de los destinos del dinero que Corbín obtenía presuntamente de forma ilícita.

De hecho, tras el registro realizado en abril de 2019, cuando Corbín fue detenido y pasó un mes en prisión, la documentación hallada confirmó a la Guardia Civil la evidencia de "el pago en efectivo de gran parte de las obras en este inmueble". "Se trata de un conjunto de facturas, albaranes, presupuestos, así corno otra serie de documentos relativos a diversas obras efectuadas sobre esta vivienda entre los años 2005 y 2015", relatan los agentes en su último informe incorporado al caso Azud.

"Gran parte de estos servicios se habrían abonado en efectivo y al margen de la contabilidad formal de la sociedad que las ejecutó, sin ser declarados y sin abonar por ello los correspondientes impuestos". Todas las reformas fueron desarrolladas por una empresa de Benitatxell, cuyo propietario declaró como testigo ante los agentes de la Guardia Civil. El contratista, Sebastián G. G., confirmó a los agentes de la UCO que José María Corbín era la persona "que siempre le pagaba, la mayor parte de las veces en efectivo". Incluso "pagaba en efectivo también la parte de los trabajos sobre la que se declaraba el IVA". Ya que la mayor parte de las cantidades se pagaron en negro.

Relaciones de "confianza"

Sobre cómo se formalizaban los pagos, el constructor "no tenía una forma concreta de proceder: algunas veces se hacían recibís, en otros casos se firmaban estos documentos e incluso en otras ocasiones no se hacía nada. Tampoco había una forma de proceder con respecto a los presupuestos, que a veces estos tampoco existían. Que se trataba de relaciones basadas en la confianza donde la mayor parte de las cuestiones se hacían "de palabra", no formalizándose en documentos".

La Guardia Civi ha constado, además, que la mayoría de las ocasiones los pagos de elevadas cantidades por las obras no quedaban reflejados mediante retiradas en efectivo en las cuentas bancarias de Corbín o de Abogados, lo que revela que manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo.