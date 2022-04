"Las fake news se vuelven contra quien las genera". Así de franca se mostró esta mañana la alcaldesa de Gijón, Ana González, al hilo del lío político sobre una grabación suya en la que aseguraba que seguía "creyendo que los hombres no son animales". Dicho vídeo corrió como la pólvora en redes sociales y es un breve extracto de una intervención mucho más larga, de un hora y media. Dicha intervención tuvo lugar el pasado 19 de marzo en el marco del XXXIII Congreso de la FSA, en un coloquio llamado "Ágora II. Asturias con futuro feminista: diálogo contra la violencia sexual". "Lo que me sorprende es la mentira y la maldad, la manipulación. Me sorprende que haya personas que crean que los objetivos políticos se logran por estas vías", lamentó Ana González esta mañana en el salón de recepciones municipal tras la presentación de la Fiesta del Aire. Hubo formaciones políticas que lo criticaron, como el Partido Popular.

En un tono absolutamente tranquilo y sosegado, la primera edil reflexionó acerca de lo sucedido ayer en redes sociales. "Se han tergiversado para mostrar una persona que no es. En este caso, yo. Defiendo la racionalidad de los seres humanos. Y por tanto creo que se impondrá la racionalidad. Estas mentiras, estas fake news, esta manipulación de los mensajes para hacer daño no triunfan y son mensajes que se vuelven contra los que los generan. No es a primera vez que pasa", aseguró la Alcaldesa.

Ana González explicó que ayer no estuvo muy pendiente de lo que se cocía en las redes sociales, aludiendo a que este tipo de mensajes no tienen demasiado recorrido más allá del impacto inmediato. "Se ve que es claramente una manipulación", concretó. "Se ve que es algo que yo digo en una intervención que es mucho más larga en la que defiendo los derechos humanos", prosiguió la máxima autoridad municipal gijonesa. "Lo que pasa es que hay gente y partidos que está en contra de los derechos humanos y que los creen reservados solo para unos pocos. Dentro de esos derechos, están los derechos de las mujeres y de los hombres, como no podía ser de otra manera", añadió. "Se está manipulando torticeramente. No se han molestado en escuchar", continuó González. "Las personas que no piensan como yo son suficientemente inteligentes como para y a la fuente y escuchar toda la intervención. Eso es lo que hará la mayoría de la gente que tenga interés en el tema", finalizó la Alcaldesa, que pidió responsabilidad a los medios de comunicación para poner coto a esta tipo de situaciones.