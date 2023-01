Viesques bendice a sus mascotas: "son uno más de la familia, nos hace mucha ilusión"

El cierre de la misa de las once de Viesques por San Antón, con unos días de retraso, tuvo, como hace un año, un momento especial: la bendición de las mascotas. No fueron tantas como en el estreno, ni con tanta variedad de especies, pero sí que hubo varias decenas de animales que recibieron la bendición de Andrés Fernández, párroco de San Juan XXIII. "Son uno más en la familia y nos hace mucha ilusión", coincidieron los vecinos que se acercaron con sus mascotas.

La pequeña Carla González, que hará la comunión este año, se llevó una gran sorpresa a la salida de misa. Allí estaba su padre Miguel Ángel González con el gato "Garfi". "Se llama así porque se parece al mítico ‘Garfield’ de los dibujos animados", cuentan con una sonrisa. "Tiene diez meses, es su primera bendición. Es muy bueno", cuenta Carla.

Esta iniciativa nació hace un año por María Amor Vigón, una feligresa que seguía la celebración de la eucaristía desde fuera de la iglesia para estar con su perra, "Noa", un bichón maltés. Al párroco se le ocurrió entonces que había que hacer esta bendición, que ya se realiza en otros puntos de Asturias. Vigón mantiene su tradición de ir junto a "Noa" cada domingo. "Es una más, una pieza muy importante em casa", indica.

En primera fila en la bendición se encontraba Raquel Hevia con "Spyke", un perro bichón maltes de nueve años. "Antes íbamos a Lugones, ahora lo tenemos ya en Gijón para siempre esta bendición, es una buena iniciativa", relata, acompañada de José Antonio Francos. Ambos explican la importancia que juega este animal de compañía en su día a día. "La casa está mucho más llena cuando llegas y te reciben. Te dan mucha compañía, cariño y amor", confiesan.

Para algunos como el pequeño "Pongo" fue el estreno. Es un perro de agua español, al que acercaron Bernardo Montes y María Tejillo. O también para "Coco", un perro labradoodle. "A mí no me gustaban los perros, pero ahora estoy encantada, es muy cariñoso, le doy muchos mimos y nos hace una compañía impagable", relata Beatriz Barbés, acompañada de Beatriz García. También de estreno en Gijón estuvieron Carlota González y Javier Martínez, que acercaron a sus perros "Pachu" y "Tekel". "Antes íbamos a San Juan el Real a Oviedo, porque aquí no se hacía, y el año pasado no nos enteramos", cuenta González. Mientras que Natalia Quintela disfrutó en esta cita con "Tana", una chihuahua de cuatro años: "Es mi aliada perfecta, mi mejor amiga".