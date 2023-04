El edificio en obras incendiado en Viesques, "en buen estado y sin daños estructurales"

Los pilares de la obra de Viesques en la que el martes se desató un incendio cuya densa humareda puso en alerta a los vecinos se encuentra en buen estado. La inspección que realizaron los bomberos con equipos de respiración autónoma, una vez extinguido el fuego, determinó que es "seguro" acceder a la estructura, cuyos nervios y armaduras no se han visto afectados. Tras esta actuación municipal, ahora es la propiedad privada la que debe tomar las riendas. "Nuestros técnicos de obra y el seguro deberán valorar qué labores son necesarias de reparación. El sistema de forjado ha aguantado perfectamente y solo hay daños materiales, no estructurales", señaló ayer Ignacio Menéndez, gerente de Nalocasa, la firma al frente de la promoción afectada.

Está previsto que la propiedad realice pruebas de carga en el edificio, además de analizar la estructura de las zonas afectadas más a fondo. "Así sabremos qué es necesario reparar. Por suerte, todo tiene solución", aclaró Menéndez. El fuego se desató anteayer en la planta del semisótano, un espacio reservado para el futuro garaje. Allí combustionó por motivos desconocidos el acopia de 1.500 metros cuadrados de poliestileno extruido, un material aislante destinado para la cubierta. "Se va a realizar un estudio para tratar de conocer el origen del incendio. Ha sido algo fortuito que no entendemos cómo ha pasado. No había nadie en la zona cuando combustionó el material. Acopiarlo en zonas despejadas es lo habitual en cualquier obra, como son los garajes. Tenemos experiencia y llevamos toda la vida haciendo esto", justificó el promotor. En el momento que se produjo el incendio, los trabajadores se encontraban en la azotea, por lo que no hubo que lamentar heridos. "Eso es lo verdaderamente importante", remarcó Menéndez.

De hecho, ayer ya hubo movimiento en la obra al ser seguro su acceso. Fue, eso sí, a un ritmo más pausado que una jornada normal. "Empezamos a limpiar algunas plantas, como la primera o la tercera, que no se vieron afectadas. También empezaremos a retirar los escombros de la zona donde se produjo el incendio", indicó el gerente de la promotora Nalocasa, que trasladó ayer un mensaje de tranquilidad a los compradores de la tercera fase del residencial Prado de la Coria (entre la avenida de los Oscos y la calle Concejo Cangas de Narcea). "Supondrá una ligera demora. Dos o tres meses. Esperemos que no más. La idea es entregar las llaves durante el verano del próximo año. Avanzaremos en la medida que podamos, de forma paralela a los estudios y arreglos correspondientes", adelantó.

La promoción residencial Prado de la Coria, justo al lado del parque fluvial, proyecta un conjunto de cuatro edificios que albergarán 107 viviendas. La primera fase, con 27 pisos, fue entregada hace aproximadamente un año. Precisamente, fue el único edificio a desalojar por el incendio de ayer debido a que el viento expulsó el humo en su dirección. El segundo bloque, prácticamente terminado y justo al lado de las obras afectadas, está previsto que sus llaves sean entregadas este mes. Las excavaciones para comenzar el cuarto y último bloque está previsto que empiecen también a corto plazo.