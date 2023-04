El Plan de Movilidad sale adelante con los votos de la izquierda, incluido todo el PSOE: "Es un buen plan que hace de Gijón una ciudad más innovadora"

El Plan de Movilidad Sostenible para los años 2023-2032 ha salido adelante esta mañana en el Pleno, el último de este mandato, después de semanas de tensiones en las filas del PSOE, cuya ejecutiva trató de evitar que el documento se aprobase hasta que la próxima corporación tomase posesión después de las elecciones de mayo. Todos los concejales del gobierno local de PSOE e IU (incluidos los socialistas afines a la ejecutiva que lidera Monchu García) votaron a favor de un texto que también contó con el apoyo de Podemos-Equo. El encargado de defender el Plan en la sesión plenaria de este jueves fue el portavoz de Izquierda Unida y concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Aurelio Martín, que agradeció al candidato socialista a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, "Floro", "su intención de mejorar un plan mejorable porque la movilidad se construye día a día". Unas declaraciones de Martín que sirven como respuesta a las pronunciadas ayer por Floro, después de instar a los cuatro ediles socialistas que forman parte de su candidatura (Marina Pineda, José Ramón Tuero, Natalia González y María Caunedo) a votar a favor de un plan que, eso sí, se comprometió a cambiar si llega a ser alcalde. "Compartiendo plenamente las directrices de la ejecutiva, entiendo que no procede generar más polémica con una cuestión a mejorar y modificar al inicio del mandato", señaló Floro ayer.

Las tensiones en las filas socialistas a cuenta del Plan de Movilidad vienen de lejos. La ejecutiva de Monchu García no sólo publicitó su rechazo a este documento, sino que encomendó a la Alcaldesa que la tramitación no llegase a aprobación plenaria, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Fue una orden que González no asumió, lo que tensionó aún más su relación con la dirección socialista, aunque, al menos, sirvió para rebajar las opciones de quiebra del gobierno que comparte con IU. Así las cosas, Floro se reunió ayer en la Casa del Pueblo con los cuatro concejales que forman parte de su candidatura a las próximas elecciones pidiéndoles finalmente que no impidiesen que el documento saliera adelante. Eso sí, también les advirtió de que el documento, tal y como está, no sería ejecutado si logra la Alcaldía. "Se harán las mejoras necesarias consensuadas con los vecinos y vecinas", explicó Floro ayer a través de una nota de prensa en el día de ayer.

El PSOE no solo rechaza algunas de las propuestas del Plan. También duda de su seguridad jurídica al estar recurrida en los tribunales la ordenanza de movilidad. La intención de Floro, según confirmó ayer el candidato, es reformular el documento desde el consenso vecinal. "Es necesario que antepongamos las posibles soluciones a la generación de problemas, es decir, tenemos que dar alternativas a los vehículos antes de suprimir las plazas de aparcamiento", ejemplificó.

Esta mañana fue Aurelio Martín quien sí puso en valor el documento. "Es un buen plan que hace de Gijón una ciudad más innovadora, habitable y sostenible, que cuida a nuestros niños y mayores y cumple con la normativa nacional y europea". En frente, la bancada de la derecha que votó en contra (Ciudadanos, Foro, PP y Vox) tras emplear distintos argumentos como que se trata de un plan "sectario, ideológico, falto de alternativas y con medidas que complican la vida de los gijoneses".

Esta aprobación en el Pleno al Plan es el final de una tramitación que formalmente empezó en noviembre de 2021 con la petición de evaluación ambiental al Principado. Un proceso que finalizó en febrero de 2022. Un mes después la Junta de Gobierno lo sometía a información pública iniciando así el proceso de aprobación. Fueron las entidades vecinales quienes presentaron la mayor parte de esas alegaciones. El único partido que participó en el proceso fue Ciudadanos.

En base a estas 17 alegaciones se abrió un periodo de negociación e incorporación de ajustes al documento inicial que llevó a una votación favorable en el consejo sectorial de Movilidad con 21 votos a favor, 3 abstenciones y dos en contra. El voto del consejo no fue el único respaldo del documento. El Plan de Movilidad Sostenible ya definitivo, para los años 2023-2032, conseguía solo hace unas semanas los preceptivos informes favorables de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial y de la Viceconsejería de Medio Ambiente. Informes del 10 y el 20 de marzo, respectivamente.

El último informe avalando el documento es de la semana pasada y lo firma la responsable de la Secretaría General del Pleno, que especifica que para una ciudad como Gijón es "obligatorio" tener un plan de movilidad sostenible que fije medidas para reducir las emisiones contaminantes por movilidad y que la falta de ese plan podría suponer la pérdida de ayudas públicas al transporte como las que recibe Emtusa.