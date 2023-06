La concejala gijonesa Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox y una de las integrantes del nuevo gobierno municipal que encabeza Carmen Moriyón y comparten Foro, PP y Vox, anunciaba ayer la presentación desde su grupo municipal de una alegación al reglamento de laicidad del Ayuntamiento con la intención de paralizarlo. El reglamento de aconfesionalidad o laicidad recibió su aprobación inicial en el Pleno de Gijón el pasado mes de abril gracias a los votos de PSOE, IU y Podemos, que entonces sumaban la mayoría.

El documento está ahora mismo abierto a alegaciones en un periodo de información pública que se cierra el día tres. Si no las hubiera el reglamento se daría por aprobado de manera definitiva. La existencia de alegaciones supone abrir un procedimiento que lo llevará de nuevo al Pleno, ahora con una mayoría que marcan los tres partidos del nuevo gobierno.

En todo caso, en el pacto de gobierno firmado por Moriyón y Rouco que garantizó los dos votos de la formación de Santiago Abascal a la investidura de la forista como Alcaldesa se fija que "se derogará, vía proposición normativa tramitada de urgencia, el reglamento de laicidad".

"La pretensión de que los cargos políticos municipales no puedan asistir a los ritos religiosos es una imposición que confirma el sectarismo de las izquierdas comandadas por el PSOE. En Vox no vamos a acatar y vamos a hacer caso omiso de esa imposición que lo único que promueve es un ansia ilimitada de control que no encaja ni en nuestro ideario ni en el de la inmensa mayoría de los gijoneses", explicaba la concejala en una nota pública en la que planteaba la paralización del reglamento al tiempo que anunciaba su presencia, y la de su compañero de grupo, Oliver Suárez, hoy en la misa en San Pedro y la bendición de las aguas.

Rouco reivindicó "la libertad de elección para que sean los propios cargos municipales quienes decidan sobre su asistencia o no a los actos de culto y efemérides con contenido religioso" y afea la pretensión de la norma de retirar imágenes o símbolos religiosos de sedes municipales.

También está en fase de información pública de cara a su aprobación definitiva la ordenanza de Igualdad, cuya revisión completa también incorporó Vox a su pacto de gobierno con Foro.

A la misa por la festividad de San Pedro en la parroquia de Cimadevilla y al acto de bendición de las aguas volverá un gobierno del Ayuntamiento de la mano de Foro, PP y Vox y de la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, y al Campo Valdés volverán los integrantes de Asturias Laica en un acto cívico de reafirmación laicista "para recordales que las instituciones han de ser aconfesionales". Asturias Laica es la organización que planteó en su momento a la Corporación la propuesta de reglamento de laicidad, algo que pasó a formar parte del pacto de gobierno entre PSOE e IU, y cuya aprobación contó con los votos de Podemos.