Vox traslada al Palacio de los Deportes el acto de Ortega Smith en Somió

La visita a Gijón del vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, será finalmente a las 12.30 horas de hoy frente al Palacio de los Deportes de La Guía y no en Somió como había anunciado en un primer momento la formación. El cambio tiene que ver con las quejas expresadas por la asociación de vecinos "San Julián" de la parroquia de Somió debido a que la atención a medios de Ortega Smith, que estará acompañado por José María Figaredo, era casi a continuación de la misa grande de las fiestas del Carmen. "Cambiamos el punto de encuentro para no alterar ni interferir con ninguna celebración religiosa sin perjuicio de que Javier Ortega y el resto del equipo acudan como cualquier otro ciudadano a Somió a tomar un culín de sidra", afirmó Figaredo. "La verbena del Carmen la siento mía porque voy a ella desde que tengo uso de razón. No haremos nada diferente a lo que venimos haciendo en otros puntos de Asturias donde ha celebraciones", finalizó.