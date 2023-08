La defensa de la llingua enfrenta ya a Foro y PP con Vox en el primer Pleno del mandato con debate político

Alrededor de media hora duró en el Pleno la unanimidad en el voto de los partidos que conforman el tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Gijón. El tiempo que pasó entre que todos los ediles de Foro, PP y Vox levantaran al tiempo sus manos para aprobar retirar el recurso judicial ante el Supremo que mantiene en vigor la ordenanza de Movilidad y que los concejales de Foro y PP se sumaran a la iniciativa presentada de forma conjunta por PSOE, IU y Podemos en favor de un compromiso institucional con la música en asturiano y, por tanto, co n la defensa de la llingua. Los dos ediles de Vox, Sara Álvarez Rouco y Óliver Suárez, fueron los únicos en votar en contra de una iniciativa impulsada desde la plataforma «Música n´asturianu Sí» y que les colocaba en el centro de la diana de todos. El de esta mañana es el primer pleno del mandato con debate político.

Y mientras Álvarez Rouco, concejala de Festejos y a quién se le reprochó abrir la puerta de la censura con su planteamiento de no apoyar a artistas asturianos con sesgo ideológico de defensa de la cooficalidad defendía ante el Pleno que «los espectáculos de temática asturiana tendrán cabida en la programación gijonesa pero sin prevalencia porque lo importante es que esa programación sea variada, de calidad y para el disfrute de todos los gijoneses»; el portavoz de Foro y del equipo de gobierno, Jesús Martínez Salvador aseguraba «para tranquilidad de todos que el gobierno que lideramos no va vetar a ningún artista, y a ningún artista asturiano». De hecho el acuerdo tomado conlleva el compromiso de aumentar la presencia de la lllingua en la programación festiva y cultural de Gijón. PSOE e IU, a través de José Ramón Tuero y Noelia Ordieres, usaron el asturiano en el debate. Igual que Mapi Quintana al leer previamente un comunicado del colectivo de artistas.

La entrada de Vox en el gobierno, y el reproche por ello a la Alcaldesa, centraron otras dos inicitivas plenarias de la oposición de izquierdas que no salieron adelante: una en favor de la libertad de expresión artística impulsadas desde el Sindicato de Profesionales de las Artes Escénicas y Audiovisuales y otra sobre el desarrollo de la ordenanza de Igualdad. Ambas generadas por la reacción política y social generada ante los planteamientos de Vox en el Ayuntamiento en estos asuntos y lo firmado por ese partido con Foro en su pacto de gobierno. Los ediles de Vox no participaron en esos puntos del debate a partir de una portavocía conjunta del gobierno.

«No puedo aceptar que nadie se convierta en interlocutor mío ante el Consejo de Mujeres. No lo necesité en ocho años y no lo puedo asumir», le concretó Carmen Moriyón a la socialista Carmen Eva Pérez para justificar el no a la iniciativa socialista que fijaba plazos para la ejecución de la ordenanza de Igualdad y su desarrollo compartido con el Consejo de Mujeres.