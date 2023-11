José Carlos Fernández Sarasola sopesa presentarse a las elecciones del Grupo

El exportavoz municipal de Ciudadanos, y actual secretario de organización de la formación naranja en Asturias, José Carlos Fernández Sarasola, se está planteando dar el paso para optar a presidir el Real Grupo de Cultura Covadonga. Así se lo ha transmitido ya a varios de sus allegados, muchos de los cuales le han trasladado sus ánimos y apoyo para optar al cargo. La decisión todavía no está tomada, pero sí es una meta que "me gustaría" alcanzar, señala Sarasola, que supedita dar el paso al frente dependiendo de su futuro laboral. "Soy grupista, y ahora que estoy prejubilado voy casi todos los días, como también van mi mujer y mis hijos. Lo que no quiero es defraudar. Queda mucho todavía y es complicado", señala el exportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, que confirma a este periódico que la opción está sobre la mesa.

Fernández Sarasola, nacido en 1967 en Oviedo, por cuestiones laborales de sus padres, ambos docentes, es vecino del barrio de La Arena e ingeniero industrial con especialidad en Electrónica y Automática. Fue el primer concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón, después de obtener representación en las elecciones de 2015. Volvió a repetir como cabeza de lista en los siguientes comicios municipales, cuando el partido logró cuatro ediles y convertirse en el principal partido de la oposición. Y, por tercera vez, volvió a aspirar a la Alcaldía el pasado mes de mayo, pero en esta ocasión el partido acabó quedándose fuera de la Corporación tras un descalabro electoral generalizado. El exconcejal mantiene su cargo orgánico en Ciudadanos Asturias, pero abre la puerta a presentarse a las elecciones del Grupo Covadonga. En lo laboral, está ahora prejubilado, pero está buscando trabajo. Esas expectativas laborales son las que no terminan de despejar sus dudas para dar el paso. Una de las claves será también cuándo se van a celebrar las elecciones, pues los comicios grupistas todavía no están señalados en el calendario. Por marcar una fecha orientativa de cuándo podrían celebrarse las elecciones, el último proceso electoral, fue en febrero de 2020 cuando el actual presidente, Antonio Corripio, revalidó su cargo por amplia mayoría.