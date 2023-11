Los autores de la paliza mortal en Fomento ya están en el Palacio de Justicia de Gijón: hay un amplio operativo policial

Los dos detenidos por la paliza mortal que acabó con la vida del cartero leonés de 44 años, José Antonio Justel Alonso, que decidieron ayer acogerse a su derecho a no declarar ante la Policía Nacional, se encuentran ya en el Palacio de Justicia de Gijón, donde se ha desplegado un importante operativo policial ante la presencia de varios familiares de los investigados. Son dos los acusados: B. H. M. como A. G. G., los jóvenes de 27 y 30 años. Ambos esperan a que la juez de guardia les tome declaración y pendientes de la petición que formule el Ministerio Fiscal para saber si hoy mismo duermen ya en prisión o no por el homicidio presuntamente cometido en la madrugada del pasado sábado en Fomento. Los implicados se muestran "tranquilos" desde su arresto.

Los implicados se acogieron ayer en comisaría a su derecho a no declarar. Por su parte, B. H. M. solicitó los servicios como abogado defensor de Luis Tuero, mientras que a A. G. G. se le ha asignado por ahora uno del turno oficio. En principio, salvo sorpresa, todo apunta a que ingresarán en el Centro Penitenciario de Asturias. Sobre todo, por la gravedad de los hechos, porque huyeron tras los hechos y porque permanecieron cuatro días escondidos a sabiendas de que su víctima había fallecido. Dependerá de la petición del Ministerio Fiscal, una vez examine todas las pruebas, toda vez que la familia de la víctima todavía no se ha personado en la causa como acusación. Por ahora, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, están buscando un abogado penalista para tratar de que a los presuntos autores asuman la máxima condena posible. Una de las claves en este caso será determinar si los golpes a la víctima se propinaron o no con la intención de acabar con su vida. Dilucidar la intención tanto directa como eventual de la agresión podría elevar el cargo a homicidio alevoso, es decir, asesinato.

Este es el escenario con el que el caso llega a una nueva fase. Es la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón la encargada de llevar a cabo la investigación judicial al ser quien estaba de guardia en el momento en el que se produjeron los hechos. La Policía Nacional ultima sus diligencias para aportar pruebas determinantes. Una de ellas, el vídeo captado por las cámaras de seguridad del local donde los dos acusados y la víctima fueron expulsados segundos antes de que se produjera la paliza mortal. En la secuencia, se ve cómo B. H. M. le propina un puñetazo por la espalda y luego continúa durante siete segundos dándole más golpes. Durante estos días, "se mostró tranquilo en el calabozo y cuando se le realizó el ofrecimiento de declaración".

Lo que no queda tan claro en la grabación son los movimientos de A. G. G.. Eso sí, los testigos presenciales que prestaron declaración ante la Policía Nacional aseguran que también participó en la agresión que dejó a José Antonio Justel Alonso prácticamente muerto en el suelo, a causa de un severo traumatismo craneoencefálico y en parada cardiorrespiratoria. El cartero leonés, padre de un hijo de seis años, llegara vivo al HUCA, pero acabó falleciendo el domingo. Las diligencias también detallan el operativo llevado a cabo por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia (Udev) para dar con los dos arrestados, quienes permanecieron escondidos durante cuatro días hasta que la Brigada Local de la Policía Judicial de Gijón desplegó un operativo que llevó a los dos a los calabozos de El Natahoyo.

El primero, el presunto autor del primer puñetazo, fue esposado en Avilés, en el barrio de Llaranes. El segundo, horas más tarde cerca del poblado de Santa Bárbara, en Gijón. Se da la circunstancia de que ambos ya cuentan con un abultado historial de delitos. El primero, B. H. M., se trata de una persona bastante conocida en los juzgados de Avilés, con antecedentes en Gijón y Oviedo. Nunca ha entrado en prisión. El segundo, el arrestado en Gijón, A. G. G., tiene antecedentes por delitos de malos tratos en el ámbito familiar y otras causas en Gijón, Siero y Oviedo, como desveló LA NUEVA ESPAÑA. El crimen también dio estos días el salto al plano político. Mientras que la patronal de hostelería y turismo, Otea, señaló en un comunicado que "no es un suceso de la hostelería, es un suceso de la sociedad", la concejala de Seguridad Ciudadana, la forista Nuria Bravo, se comprometió a "reforzar" la presencia policial en Fomento, pero tildó lo ocurrido como algo "muy puntual".