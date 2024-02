El Grupo Covadonga abandona su batalla judicial por el piragüismo, que se practicará en Poniente

Ayuntamiento de Gijón, Real Grupo de Cultura Covadonga y Federación de Vela del Principado de Asturias. Esos son los tres protagonistas de la retahíla de acuerdos a dos bandas que cristalizaron a lo largo del día de ayer para conseguir, por un lado, garantizar la práctica deportiva del piragüismo en Gijón tras el cierre del anillo navegable del Piles y, por otro, poner fin a la batalla judicial que enfrentaba al Grupo con el Ayuntamiento desde hace cuatro años por ese motivo y que ponía en peligro el proyecto de renaturalización del río con 2,8 millones de fondos europeos.

La entidad grupista se comprometía ayer a retirar los recursos judiciales pendientes contra el Ayuntamiento tras ver colmadas sus aspiraciones con un plan que permite la práctica del piragüismo en la dársena del Acuario más próxima a la playa de Poniente, y el uso de las instalaciones que la Federación de Vela tiene en Fomento para sus necesidades de vestuarios para los deportistas y hangares para las piraguas. A todo esto, le falta un detalle: el permiso de la Autoridad Portuarias para la práctica deportiva en una dársena que es de su propiedad. Aunque nadie pone en duda que el Puerto de un sí. Otro elemento importante. Aunque con quien se negociaba ayer era con el Grupo la instalación estará abierta al uso de todos los practicantes del piragüismo de la ciudad, no solo a los grupistas. Igual que ocurría con el anillo navegable del río Piles.

El desbloqueo se produjo ayer en tres etapas. A media mañana tenía lugar en el Patronato Deportivo Municipal una reunión del concejal de Deportes, el popular Jorge Pañeda, con una representación de la Federación de Vela del Principado de Asturias, que preside Marcelo Villanueva. Fue la Federación quien puso sobre la mesa la posibilidad de que el Grupo utilizara sus instalaciones de Fomento y fue el Ayuntamiento quien hizo de intermediario para que las dos entidades se pusieran manos a la obra y alcanzaran un principio de acuerdo en tiempo récord.

Desde el Grupo se pidió a la Federación que se les hiciera llegar la propuesta por escrito. Y así se hizo incorporando un plano con la disposición de los espacios que estarían a su disposición. Para más adelante queda concretar el pago que deberá afrontar el Grupo por ese uso, que puedo ser una cantidad fija o una parte proporcional del canon de la concesión en base a los metros cuadrados que utilice de ese espacio.

El movimiento de la Federación de Vela tiene que ver con una estrategia global que intenta aglutinar alrededor de su concesión de Fomento toda la práctica deportiva de actividades acuáticas y al mayor número de clubes posibles. Al Grupo ya se le ha ofrecido también trasladar allí su sección de vela. Algo que no ven con malos ojos. En este contexto no hay que olvidar que el actual equipo de gobierno desistió del recurso judicial que había dejado el anterior contra la decisión del Puerto de conceder la concesión a la Federación de Vela y no al Patronato Deportivo Municipal, que era otro de los candidatos que se presentaron.

Ya con el acuerdo con la Federación de Vela cerrado, Pañeda llegaba pasadas las dos y media de la tarde a la Casa Consistorial. Allí estaban esperándolo el presidente y el secretario del Grupo Covadonga, Antonio Corripio y Manuel Rodríguez, y el edil de Urbanismo, el concejal forista Jesús Martínez Salvador. En esa cita la representación del gobierno municipal de Foro y PP no solo oficializó la ubicación de la dársena del Acuario como espacio para el piragüismo con la varada de Fomento ya comprometida para los usos complementarios. También presentó un informe del servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento que, en base a muestreos realizados el martes, garantizaba la óptima calidad del agua en esa zona del litoral para la práctica deportiva. Uno de las sombras que había sobre esa dársena. Corripio, por su parte, se comprometía a defender la idoneidad de esta opción ante los socios. Si salía adelante en una consulta convocada para las cinco y media de la tarde el siguiente movimiento sería la retirada de los recursos judiciales contra el Ayuntamiento.

Y así fue. En una reunión de casi dos horas la propuesta del Ayuntamiento y la Federación de Vela fue debatida con integrantes de la sección de piragüismo, técnicos y familias; además de representantes de clubes de piragüismo, las federaciones de ese deporte asturiana y nacional, entidades vecinales del entorno y la asociación de Amigos de Dionisio de la Huerta. Todos los colectivos que han acompañado al Grupo en esta batalla. Más allá de dudas sobre el proyecto concreto y la necesidad de incorporarle mejoras primó el interés compartido por normalizar la relación con el Ayuntamiento ahora "con un gobierno con el que se puede hablar", se concretó desde el Grupo para marcar las distancias entre el actual equipo de Foro y PP y el pasado de PSOE e IU.

Hoy mismo arrancará el proceso grupista para poner fin a una batalla judicial contra el Ayuntamiento que ha durado cerca de cuatro años. Por un lado no interponiendo el recurso que ya estaba preparado contra la última tramitación municipal para el plan de renaturalización del río Piles y por otro convocando una junta directiva de la que salga la decisión de retirar los recursos aún vivos ante el Tribunal Supremo por demandas previas contra otras decisiones municipales. Siempre vinculadas a tramitaciones del proyecto del Piles por dejar fuera la práctica del piragüismo. El acta del acuerdo de esa junta directiva permitirá hacer efectiva este mismo viernes la retirada de los recursos.

Para la semana que viene se convocará otra reunión en el Grupo con la intención de elaborar un documento que fije una serie de actuaciones que se entienden deben tenerse en cuenta a la hora de concretar de manera definitiva el proyecto. "Cuestiones menores", específico Corripio.

Asuntos que tienen que ver con, por ejemplo, instalar sujeciones o flotadores que permitan agarrarse a los niños si se caen de la piragua hasta que puedan volver a subirse o recibir la ayuda de un monitor. O, y sería otro ejemplo, habilitar un espacio de almacenaje de las piraguas más cercano que el espigón de Fomento pensando en los cursillistas más pequeños que no pueden ir cargando con la piragua por todo Fomento de un lugar a otro de las instalaciones. Una distancia de menos de un kilómetro factible para el resto de los usuarios. Aunque también se podría ir de un punto a otro por mar.

Son pequeños detalles a pulir que no afectan al concepto de la operación ¿Cuándo estará el espacio disponible para quien quiera dar unas paladas? Desde el Ayuntamiento no se concretan plazos más allá de los que conllevan los movimientos más inmediatos como contactar con la Autoridad Portuaria pero se entiende que el procedimiento no se dilatará mucho en el tiempo. Para el Grupo el horizonte está en septiembre. Hasta este mes ya tienen cerrada su campaña de este curso en Trasona. El reto es poder preparar la siguiente ya en Fomento. Aunque en el Grupo sigue viva la idea de que, una vez pasados los cinco años de carencia que impone el proyecto de renaturalización del río las piraguas vuelvan al Piles con un sistema de azudes hinchables.

"Estamos muy agradecidos a todos estos colectivos que nos han acompañado y con los que hemos trabajado unidos en defensa del piragüismo y también estamos agradecidos a este gobierno por su capacidad de diálogo y por su voluntad para cumplir con la palabra dada", sentenciaba Corripio al final de la maratoniana jornada. Voluntad a la que también hacía referencia el portavoz del gobierno y edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador. "Este equipo de gobierno ha demostrado que conjugar medio ambiente y deporte era una cuestión de voluntad", remató.

De voluntad y de trabajo porque desde agosto, como explicaba el edil de Deportes, tras las reuniones de la mañana, se ha estado desde el Ayuntamiento buscando una alternativa, sobre todo en el litoral oeste de la ciudad, al más que previsible fin del piragüismo en el Piles ante las condiciones del proyecto de renaturalización del Piles. "Hoy (por ayer) es de esos días largos en los que acabas agotado pero con la satisfacción del deber cumplido. Como grupista que soy, con el número 878, ha sido para mi un honor poder participar en el desbloqueo de esta situación", confesaba el popular Jorge Pañeda.

El resultado final de la operación daba respuesta positiva a lo que había avanzado a primera hora de la mañana –aún sin empezar la primera de las reuniones– la Alcaldesa de Gijón. "En una ciudad con mar no debería ser difícil encontrar una solución a este tema pero a veces todo es complicado. Destacaría la voluntad y el acercamiento de posturas entre el Ayuntamiento y el Grupo", remató la Alcaldesa.

La secuencia del pacto

11.30 horas

Fredi Flórez, director técnico de la Federación de Vela, se reúne con Jorge Pañeda, edil de Deportes, en el Patronato Deportivo.

14.00 horas

Antonio Corripio y Manuel Rodríguez, presidente y secretario del Grupo, llegan al Ayuntamiento.

15.30 horas

Antonio Corripio, Manuel Rodríguez, Jorge Pañeda y Jesús Martínez Salvador, tras llegar a un acuerdo en la Casa Consistorial.

17.30 horas

Antonio Corripio presenta la propuesta a las entidades y socios vinculados a la lucha por el piragüismo.