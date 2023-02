El presidente del consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Faba Asturiana, Sergio Pérez, aprovechó la celebración del Día Mundial de las Legumbres para anunciar el próximo reto de su directiva: lograr una IGP propia para la verdina. "Ahora se comercializa como marca de garantía, pero voy a plantear a mi directiva sacar adelante la IGP en el año y medio que nos queda de mandato. Llevo ganas con ello y creo que será un antes y un después para Asturias", señaló Pérez, en un receso del I Congreso Nacional de Legumbres con sello de calidad diferenciada que ayer se clausuró en Luarca con el compromiso del sector de trabajar con unión para superar cualquier problemática.

Sergio Pérez, que defendió el buen momento y futuro de la faba, comentó este proyecto para impulsar la verdina con la jefa de Área de Producción Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Mónica de Santos, quien aplaudió el buen trabajo que se está haciendo desde la IGP Faba Asturiana. "Me ha sorprendido el equipo tan bueno que tiene Faba Asturiana, gente joven, muy dinámica y con mucha iniciativa. Se está profesionalizando el sector, que es fundamental para mantener los cultivos y permitir el relevo, y eso se está haciendo muy bien y me parece un ejemplo a seguir en el resto de España", señaló De Santos, para quien la legumbre vive un buen momento en España. La responsable de Producción Agroalimentaria a nivel estatal manifestó que el Congreso valdesano, que contó con la participación de once consejos con denominaciones de origen o indicaciones protegidas, no solo hará más fuerte al sector sino que puede ser una puerta para que otras legumbres se animen a emprender el camino de lograr un sello de calidad. "Hay muchas legumbres en España que aún no están reconocidas e iniciativas como esta pueden animar a emprender este camino, porque cuantos más sean más fuertes van a ser", añadió De Santos, quien defendió la legumbre como un "alimento fundamental" y un "cultivo muy sostenible".

En este sentido, el presidente del consejo regulador de Faba Asturiana coincide con que este Congreso valdesano fortalecerá el sector de las legumbres y les permitirá trabajar de la mano con otras marcas. "Aunque la faba vive un buen momento no somos ajenos a la problemática que está atravesando la legumbre de calidad diferenciada porque se está perdiendo superficie, producción y certificación", señaló, al tiempo que defendió el futuro de la faba, un cultivo que, "haciendo las cosas bien, es rentable". En este sentido, indicó que este Congreso y otros encuentros a nivel nacional le han servido para ser consciente del potencial del producto. "Cuando sales fuera te das cuenta de que tenemos potencial, un valor de marca muy importante y una alubia muy reconocida fuera. Hablo de faba, pero también la verdina. Somos un referente para otras marcas", añadió Sergio Pérez.

El responsable del Departamento Sector primario y Agroalimentario de Caja Rural, Javier Nievas, despejó cualquier duda sobre la rentabilidad de la Faba Asturiana: "El valor añadido de la faba es increíble frente a las demás marcas presentes en este Congreso. Por poner un ejemplo, en el caso de las lentejas, cultivo en intensivo, los márgenes son céntimos y aquí hablamos de euros. Hace falta menor producción para obtener mayores beneficios. La faba es la más rentable de todas las legumbres, es un hecho económico y real". Además, destacó que de las 228 incorporaciones al sector agrícola del último año en Asturias, trece de ellas fueran en el campo de la faba. "Es destacable porque Asturias siempre fue ganadera", señaló. Nievas, que hizo hincapié en la necesidad de educar al consumidor sobre el papel que juegan las marcas de calidad, también destacó las bondades de la faba como superalimento y también desde un punto de vista medioambiental.

Al Congreso valdesano, promovido por la IGP Faba Asturiana, asistieron también la directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Principado, Begoña López, y el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, encargado de clausurar la cita. Cofiño cerró su agenda en Luarca con una visita al Museo del Calamar Gigante y participando en una asamblea abierta con la militancia del PSOE para explicar los presupuestos del Principado.