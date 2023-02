Una nueva pirotecnia se hará cargo de la Descarga de Cangas del Narcea tras los fallos del año pasado

La Descarga del día de la fiesta del Carmen de Cangas del Narcea, el 16 de julio, es el momento más esperado del calendario local, pero la de 2022 lo era aún más después de haber estado dos años sin poder celebrarse debido a la pandemia. Una vuelta que fue agridulce, puesto que el evento pirotécnico no salió a la perfección como venía siendo habitual. Hubo unos pequeños parones debido a problemas en la maleta de disparo, pero lo peor llegó con una explosión en doce tramos de voladores de las máquinas bautizadas como las trillizas, que obligaron a la Sociedad de Artesanos de Nuestra Señora del Carmen, colectivo organizador, a tomar la difícil decisión de parar el disparo y anular la salida de la traca final. Esos fallos, que la directiva de la sociedad analizará con sus socios en la asamblea general que celebrarán el sábado 4 de marzo, a las 20:00 horas, en el teatro Toreno, han tenido consecuencias. Y es que se va a proceder al cambio de pirotecnia, dejando de trabajar con la que se llevaba prácticamente dos décadas.

El presidente del colectivo organizador, Luis Martínez Tejón, explica que tras unos veinte años trabajando con la pirotecnia Xaraiva confiaban plenamente en ella, pero que en el inicio de las fiestas del Carmen, el día 14, ya empezaron a notar fallos. "Nos llevamos la sorpresa de que en las primeras tiradas a mano ya fallaba el volador, hablamos con ellos y nos dijeron que no nos preocupásemos, pero los fallos siguieron hasta el día 16, con la Descarga, en la que además sufrimos el reventón en doce tramos en las trillizas”, explica. Unos problemas para los que la junta directiva asegura que no recibió "una explicación clara de lo que había pasado" por parte de su proveedor, lo que les obligó a dar el paso de buscar uno nuevo.

La pirotecnia Artefogo de La Coruña fue la escogida. "Mi idea era que la pirotecnia elegida tenía que hacer el volador completo, desde cero, me hablaron muy bien de ellos y vamos a probar", explica Martínez Tejón. Además, también trabajan para hacer otra maleta de disparo, ya que la que venían utilizando tenía muchos años y durante la última Descarga se quedó totalmente sin corriente, provocando los parones en el disparo. "Vamos a hacer una maleta más sencilla y se va a homologar", puntualiza el presidente de la sociedad de artesanos.

Luis Martínez Tejón reconoce que la Descarga de 2022 está muy presente, porque ver que algo para lo que llevan trabajando todo el año no sale como lo planeado. "Es un disgusto" y aún más teniendo en cuenta que el año pasado "la gente tenía muchas ganas de volver a ver la Descarga y además era sábado". No obstante, hace hincapié en que lo importante es que "no se manque nadie, porque cuando pasan estas cosas todo el mundo arriesga un poco más de la cuenta". En su caso, tuvo claro que después de sufrir el reventón en las máquinas trillizas había que parar el espectáculo pirotécnico. "No podíamos arriesgarnos a tirar el final sin poder comprobar en el estado en el que habían quedado el resto de máquinas tras el reventón, no sabíamos si estaban tumbadas o seguían mirando al cielo", expone.

En la asamblea general del próximo 4 de marzo también se hará balance económico. Martínez Tejón destaca que la asociación "está bien saneada". Una situación que les permite invertir en mejoras, que este año se dedicarán a hacer una máquina completa nueva.

Además, el día 31 de marzo la Sociedad de Artesanos Nuestra Señora del Carmen será nombrada "Embajadora del chosco de Tineo" por la Asociación de Amigos de Soto de la Barca, que reconoce a este colectivo centenario su capacidad de unir "la tradición y la ilusión de un pueblo". La distinción se entregará en un acto que tendrá lugar en el restaurante La Casera de Soto de la Barca.