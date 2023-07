La Festa da Gaita, fiel a su cita anual en Valdepares (El Franco)

Unas cuatrocientas personas se dieron cita en Valdepares (El Franco) para celebrar la Festa da Gaita en su vigésimo sexta edición. El encuentro reúne a numerosos gaiteros tradicionales llegados de diferentes puntos del occidente asturiano y Galicia.

La celebración, que promueve la asociación cultural Arcángel San Miguel, siempre ha buscado cuidar de la tradición musical de la zona y recopilar su repertorio propio, diferente al del resto de la región. "El motivo de empezar con esta fiesta fue para defender la cultura de la gaita del Occidente, denostada en el resto de Asturias y que no encontraba apoyo por parte de las instituciones, porque siempre hubo el prejuicio de la influencia gallega", explica el presidente de la asociación, David González, que todavía a día de hoy sigue reivindicando que se luche por mantener viva la cultura tradicional de la gaita de la zona.

La Festa da Gaita consigue reunir a gaiteros hasta de más de ochenta años, que son los encargados de transmitir ese repertorio característico de la zona y que han evitado su desaparición. "Como no se reconocía, no se recogía y se llegó a perder mucho", lamenta González. No obstante, la asociación ha conseguido rescatar muchas piezas del olvido y ahora son las que se transmiten en las escuelas de música tradicional para la formación de los nuevos gaiteros.

En el encuentro de ayer, se pudo volver a ver tocar a muchos de esos gaiteros tradicionales y también actuó la cantante Anabel Santiago.