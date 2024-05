Tineo refuerza la presencia de la Policía Local en el Camino de Santiago para dar seguridad a los peregrinos

Dar mayor seguridad a los peregrinos cuando transiten por el tramo del Camino de Santiago que atraviesa la villa de Tineo es el objetivo del programa “Policía Local en el Camino” que pone en marcha el Ayuntamiento de Tineo a través de la concejalía de Cultura y con la colaboración de la Policía Local y de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior. La iniciativa consiste en reforzar la presencia de la patrulla en las zonas de tránsito de peregrinos a las horas punta para ellos, es decir, a primera hora de la mañana, cuando salen de la villa y a mediodía, cuando llegan.

“Con la experiencia de estos años nos damos cuenta que a partir de las siete de la mañana es cuando los peregrinos comienzan el camino, así que haremos presencia en los tramos que van desde los albergues hacía la salida para que no se despisten o por si necesitan información, también llegando el mediodía estaremos por la zona del campo de San Roque, el objetivo es estar pendientes de ellos”, explica el jefe de la Policía Local, Pedro Rodríguez.

Llegada de un grupo de peregrinos a Tineo. / D. Álvarez

La edil de Cultura, Jimena Fernández, explica que una de las razones para poner en marcha esta iniciativa es “por el auge que está teniendo el Camino de Santiago, cada vez vemos que llegan más peregrinos, así que queremos aportar un poco más de seguridad y conseguir que se sientan a gusto a su paso por Tineo”.

Las principales necesidades que tienen los peregrinos y por las que hasta ahora recurrían a los agentes son informativas. Apuntan a consultas tan básicas como saber donde están las farmacias, los supermercados, llegar hasta los albergues o encontrar la ruta Jacobea de salida de la villa. De este modo, con la iniciativa que se pone marcha se facilitará que los agentes estén más disponibles para resolver estas cuestiones, además de velar por la seguridad.

No obstante, a veces también reciben llamadas en las que los peregrinos solicitan ayuda. Un ejemplo fue la que recibieron la pasada semana con motivo de dos perros mastines que estaban en medio del camino de paso de los peregrinos. “Se habían salido de la finca donde están cuidando el ganado y al recibir la llamada de los peregrinos que no se atrevían a pasar por la zona, localizamos al dueño que se hizo cargo y los cambió de finca”, cuenta Rodríguez, que asegura que “en Tineo no tenemos problemas de seguridad, pero lo vemos necesario porque hoy mismo (por ayer) los albergues de la plaza del Ayuntamiento están llenos, así que mejor que no tengan que requerirnos por ningún problema y solo sea para demandar información, lo que intentamos es que se sientan seguros”.

Por la izquierda, Jimena Fernández, la alcaldesa Montse Fernández y Pedro Rodríguez, durante la presentación del programa. / D. Álvarez

El programa “Policía Local en el Camino” se desarrollará hasta principios de otoño, ya que son los meses en los que más afluencia de caminantes se registra. No obstante, cada vez se observa una mayor desestacionalización, por lo que no se descarta que, de seguir el aumento de peregrinos durante el invierno, la iniciativa se implante para todo el año.

La información de este servicio se recoge en folletos, que están disponibles en los albergues, en ellos también se refleja el número de teléfono de la Policía Local. Además, el coche patrulla tendrá unas pegatinas visibles que informarán de la disponibilidad de los agentes para atender a los caminantes.