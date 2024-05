El bosque-jardín de Luarca impresiona al especialista en plantas acuáticas Tomy Escribano: "Podría decir que tiene 200 años"

"Podría decir que tiene 200 años", opinó el especialista en plantas acuáticas Tomy Escribano del bosque-jardín de la Fonte Baxa de Luarca. Pero no. Este singular complejo cuenta 30 años y destaca no solo por la cantidad y variedad de especies que muestra. "Me impacta su ubicación; he visto muchos jardines en todo el mundo, pero ninguno como este", señaló Escribano durante una visita que hizo al conjunto botánico junto con el guía oficial Nike García.

"Es impresionante lo que veo", detalló más tarde. El especialista opinó que la tierra es magnífica, que el entorno es inigualable, que Asturias "tiene la gran suerte de tener agua", pero que se debe actuar para que las especies crezcan como deben. "Se tienen que hacer cosas, no se trata de traer nuestras plantas y dejar; se trata más bien ordenar, pulir y pulir y de buscar a cada planta su hueco y lugar idóneo", advirtió.

En el bosque-jardín de Luarca hay tres especies de nenúfares, pero no todos están en su mejor ubicación. Acompañado de Nike García, Tomy Escribano fue describiendo qué veía de singular. Se paró en la planta conocida como Sombrilla del pobre. Con grandes hojas, ásperas al tacto,. Escribano tocó la planta, invitó al público a hacerlo con cautela y mostró cómo si no se tiene cuidado, puede resultar invasora. En el bosque-jardín de Luarca puebla el entorno de un estanque que ya no se ve:. "Por eso es tan importante tener cuidado; yo dejaría pocas plantas y retiraría siempre con mimo el resto; ademas, se pueden reubicar en otro lugar". No fue la única opinión de este experto en planta acuáticas. En otro estanques vio idéntico paisaje. En este caso, se trata de nenúfares rústico a los que no se puede ver la flor. "Y es una pena", dijo. El experto contó que las hojas buscan la luz, crecen y no dejan ver la flor. "En este lugar también podría un poco de orden", aportó.

El especialista, con el grupo que participó en la visita en uno de los estanques del bosque-jardín. s / A. M. S.

A la visita acudieron medio centenar de personas, todas interesadas en el mundo de las plantas acuáticas. Escribano que cultiva estas especies desde hace 40 años y se convirtió en especialista hace 15, detalló que si se desea tener nenúfares ornamentales en casa o en un pequeño estanque mejor apostar por un nenúfar enano. "Quieren sol, al menos cinco horas de luz, y claro, se necesita el recipiente, el agua y tierrasarcillosas", contó y aconsejó por utilizar fertilizantes especiales que liberan las sustancias poco a poco, "para evitar estropear las raíces".

La visita culminó con una donación de un nenúfar, la primera desde que el Ayuntamiento de Valdés se encarga de la gestión de este complejo. Esta planta acuática tiene además un simbolismo especial porque es la primera con la se repuebla la singular pirámide mirador del bosque-jardín.