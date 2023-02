Fin de trayecto

El escándalo de los trenes que no caben en los túneles, también conocido por "Fevemocho", está a punto de diluirse en cuanto a responsabilidades se refiere, con las dimisiones en las cúpulas de Renfe y Transportes. La Ministra ha sacrificado dos piezas en el engranaje de este fiasco para salvar su delicada posición, tras un ridículo histórico. Barbón, pese a mostrarse ufano todo el tiempo, parece no haber conseguido lo que se dice un éxito, al perder en la batalla de su reivindicación a Isabel Pardo de Vera, considerada una fiel aliada en la estrategia de las regiones del Noroeste, sin que se sepa muy bien por qué motivo. El caso es que el presidente asturiano aireó la contribución de la secretaria de Transportes a la causa y ahora no ha querido darle importancia a su dimisión, pese a tratarse supuestamente de una figura decisiva para los intereses asturianos. Probablemente lo hace para no tener que darles la razón a los que le critican por su escaso peso político en Madrid. Siendo rigurosos con la verdad, habría que añadir que no es su peso el que opera, sino el de apenas un millón de asturianos frente al de las sociedades periféricas que Pedro Sánchez mantiene en Cataluña y el País Vasco.

El despropósito de los trenes de cercanías ha servido, eso sí, para corroborar la ineficacia de la Administración y el olvido en que se encuentran sumidas dos regiones sin un peso específico importante en el concierto autonómico. También para comprobar cómo los errores de bulto –esta improvisación en el diseño fallido de unos convoyes lo es– se ocultan antes de buscar soluciones alternativas para remediarlo. Y cómo, cuando se descubre el pastel, no hay explicaciones plausibles por parte de las autoridades en la materia que hagan a los ciudadanos entender dónde estuvo el problema, dónde la negligencia. Salvo darse golpes en el pecho y buscar chivos expiatorios. Resultado: la entrega de los nuevos trenes se retrasará dos años, con suerte.