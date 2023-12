Una diputada sube a la tribuna a insultar a jueces y periodistas y señalarlos con el dedo, todo bajo la amenaza que se cierne sobre las cabezas de los primeros de unas comisiones de investigación parlamentarias copiadas de Trump, y aquí no pasa nada.

La periodista ya ha dicho lo que le importa el señalamiento, pero, aunque ella no forma parte de los tres poderes cuya independencia garantiza el estado de derecho, ya hace mucho que al gobierno de Sánchez le preocupa la prensa independiente –el cuarto poder– como desveló aquel militar ingenuo en plena pandemia que confesó que su labor era vigilar la desafección hacia el gobierno.

Un prófugo de la justicia emplaza "de presidente a presidente" según las ridículas palabras de su lacayuelo al legítimo presidente de España y este sonríe y se deja humillar, él que tan soberbio es con quien no le tiene agarrado por sus partes. Aquí no pasa nada. El mismo presidente, ejerciendo no como secretario general del PSOE, sino como presidente interino de la UE, se va a Europa, se dedica a regañar al presidente del PP europeo y en su discurso de despedida, abusando de su posición, en un alarde de populismo y sectarismo que se nos antoja demasiado, incluso para él, alerta contra los peligros de que gobierne la derecha, como si él hace tiempo que no hubiera hecho suyos los modos y el pensamiento de la izquierda más radical. Como Von der Leyen es más educada, se atuvo a su papel institucional. Tampoco pasa nada.

Lo que nunca iba a pasar está pasando, pero aunque lo más escandaloso sean las mentiras y las cesiones constantes ante el independentismo y el modo en que sus palmeros sanchistas aplauden sin rastro de rubor o sentido crítico, a una le parece casi peor la desvergüenza con que se están colonizando todas las instituciones y las empresas del Estado desde la fiscalía –¿de quién depende la fiscalía?, del gobierno, pues eso– hasta el Tribunal Constitucional, el CIS, Correos, la Agencia EFE, el Consejo de Estado, Indra AENA o Renfe.