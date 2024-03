Dando tira para seguir avanzando

Nuestra querida compañera Anita Sirgo nos ha dejado este año, pero no así su legado: el de tantas mujeres que en Asturias, en España y en el mundo lucharon contra la desigualdad, porque no hay mejora posible si ésta no llega y, me atrevería a decir, si no surge, también, desde ese 50 por ciento de la sociedad que, aún hoy, sufre discriminación por el mero hecho de haber nacido mujer.

Anita seguirá con nosotros. La recuerdo en muchas manifestaciones del 8 de marzo, defendiendo los derechos de las mujeres, como también la recuerdo en otras movilizaciones para exigir un mundo mejor, reivindicando mejores condiciones de vida para las gentes de la mina, exigiendo políticas sociales y economías dirigidas a la mayoría social. Y en ese seguir, la tendremos muy presente también en el lema de este año, en ese "a golpe de tacón" que protagonizaron las mujeres de las cuencas en la huelgona de 62 y que supuso el primer golpe mortal al franquismo, aunque entonces, todavía, no se fuera totalmente consciente de que no había marcha atrás.

En estos días de reivindicación me gustaría hacer un llamamiento a la movilización para que, en la manifestación de hoy y en las próximas, las calles se llenen de mujeres y de hombres comprometidos por la igualdad real, por el cambio de las estructuras de dominación que, aún hoy, existen y que son las que explican que todavía la brecha salarial marque las diferencias de ingresos y hasta de las pensiones. Tenemos que asumir que esa conquista es una responsabilidad de todas, de todos, porque la sociedad necesita superar de una vez por todas ese machismo que, cada año asesina.

Hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por avanzar. Hoy, como ayer, en este día de la mujer trabajadora, saldremos a la calle para seguir dando tira.