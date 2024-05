Este Primero de Mayo, nos unimos una vez más bajo el lema "Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios" para alzar nuestras voces en las calles y reivindicar los derechos de la clase trabajadora. Es un día crucial para exigir la paz en medio de un contexto internacional complicado, marcado por los devastadores conflictos en Ucrania y Gaza, que han cobrado incontables vidas y generado sufrimiento. Es hora de que la comunidad internacional, incluida la ONU, tome medidas decisivas contra estas tragedias.

También hacemos un llamamiento al Parlamento de España para que baje la crispación y decirles que es necesario que se ponga de una vez en marcha la agenda social a través del diálogo social entre todos los agentes. Este país no puede seguir soportando la parálisis política, un Congreso donde los parlamentarios solamente se insultan, donde se habla de todo menos de lo que se tiene que hablar, donde se deberían poner en marcha iniciativas legislativas que mejoren la vida de la ciudadanía, que mejoren nuestros derechos, y sin embargo ocurre todo lo contrario. Es esencial consolidar los logros en materia laboral de los últimos años, incluyendo el incremento de los salarios para estimular el consumo y el crecimiento económico. También debemos avanzar en la reducción de la jornada laboral y en la protección contra despidos injustificados.

Por otro lado no podemos estar escuchando todos los días las quejas de las empresas por falta de profesionales cualificados, porque con el nivel de desempleo que todavía tenemos, las empresas tienen que formar sobre todo en titulaciones y en competencias digitales y tecnológicas porque no se está invirtiendo lo suficiente, y desde las instituciones y los gobiernos tenemos que formar y acercar las titulaciones a las nuevas necesidades del nuevo modelo productivo en el que estamos, y que es una realidad. Necesitamos también más orientación profesional con perspectiva de género para que se incorporen las personas trabajadoras a esas profesiones nuevas relacionadas con titulaciones tecnológicas donde se incorporan mucho menos las mujeres u otras tan tradicionales que por la precariedad laboral no se están incorporando. Esta es una cuestión que estamos trabajando dentro de la concertación, para actualizar las oficinas públicas de empleo y que se conviertan no en órganos de archivo o de currículum, sino auténticas agencias de recolocación.

La violencia de género se está perpetuando en nuestro país. Los datos son inasumibles, llevamos diez mujeres asesinadas y siete menores asesinados por violencia vicaria, eso solamente en los primeros cuatro meses del año, después de un año 2023 terrible con 58 mujeres asesinadas solo por el mero hecho de ser mujer, lo que eleva la cifra a 1.248 mujeres asesinadas desde que se contabilizan datos (2003) por violencia machista, importantísimo buscar soluciones y dar una respuesta contundente porque es urgente. Acabar con la brecha salarial, que es el caldo de cultivo perfecto en que vive el machismo. En Asturias tenemos una brecha salarial del 23,2%, difícil de reducir mientras sigamos teniendo una tasa de empleo de casi 6 puntos menos en las mujeres que en los hombres, mayores niveles de temporalidad y, desde luego, mientras las mujeres sigan trabajando en el sector servicios, un sector con peores condiciones laborales y con menos estabilidad que si lo comparamos con el sector industrial, en el cual trabajan más hombres que mujeres. Necesarios también la implantación y el cumplimiento de los planes de igualdad no solo en las empresas de más de 50 trabajadores/as, sino también en las de menos de 50, porque hay que tener en cuenta que las empresas de más de 50 trabajadores/as en Asturias apenas es el 1% de todo el tejido productivo, por tanto, el 99% son empresas de menos de 50 trabajadores/as que no tienen obligación de tener un plan de igualdad o de tener un plan LGTBI.

Insistimos en que hay que modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y actualizar el Cuadro de Enfermedades Profesionales, porque todos los días fallecen dos personas por el simple hecho de ir a trabajar. En España no hay una verdadera cultura preventiva en las empresas, la prevención no está integrada. Al final, lo que hacen las empresas es tener los manuales de prevención de evaluación de riesgos que no se adecuan a una metodología correcta. Están en las estanterías de adorno por si diera la casualidad que pasara un inspector de trabajo, decir que se cumple con lo que establece la ley, pero no está integrada en la cultura preventiva de la empresa.

En cuanto a las infraestructuras, seguiremos diciendo que la alternativa para el vial de Jove es el soterramiento, no cabe otra opción y mientras tanto, habrá que ver técnicamente cómo es posible y cuánto tiempo llevará, porque es urgente acabar con la contaminación en la zona oeste de Gijón, y tendremos que buscar lo mejor a la espera que llegue una definitiva, y tenemos claro que el Ministerio tiene que cumplir con Asturias, no puede venir 20 años después de estar elaborando estudios a decir que ahora no es viable. No podemos permitir que pase como con la Variante de Pajares, una obra que duró 40 años. No podemos permitir que se dilaten obras, estudios, proyectos en el tiempo para que una vez pasado el tiempo nos digan que no valen, el Ministerio tiene que dar soluciones claras y tangibles. Los fondos europeos deben ser utilizados de manera eficiente para revitalizar nuestra industria y nuestras comunidades, evaluando su impacto en la creación de empleo digno y de calidad.

Y todo esto dentro de un contexto de elecciones europeas donde nos jugamos mucho, porque hay que tener en cuenta que aunque a las elecciones europeas no se les da mucha importancia, de Europa es de donde emanan todas las políticas, son quienes establecen las reglas fiscales, los que establece los fondos estructurales y los fondos europeos de recuperación. Y en función de cómo se oriente esto, tendremos el resultado de apostar por las personas, tal y como se ha hecho esta última vez. o de contrario girar hacía la austeridad como en la crisis económica del 2008. Hay que tener en cuenta que gran parte de la normativa de España, el 80%, proviene de Europa. ¡Viva el 1 de Mayo!

